СМИ: "Тоттенхэм" хочет пригласить Моуринью вместо Почеттино

Руководство лондонского "Тоттенхэма" рассматривает вариант с приглашением Жозе Моуринью. Решение о возможном назначении португальца будет принято в ближайшие часы, информирует Sky Sports.

Чуть ранее стало известно об увольнении с поста главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино. Аргентинец возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году. При нем лондонцы обосновались в элите английского футбола, а в прошлом сезоне дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили "Ливерпулю".

Вероятно, боссы "Тоттенхэма" решили уволить Почеттино из-за череды неудач на старте сезона. После 12 туров Премьер-лиги "шпоры" идут на 14-й строчке в таблице. Плюс свою роль наверняка сыграло унизительное поражение от мюнхенской "Баварии" на своем поле в недавнем матче Лиги чемпионов (2:7).

Что касается Моуринью, то последним местом его работы был "Манчестер Юнайтед". Специалист покинул клуб в декабре 2018 года, но неоднократно заявлял о желании вернуться на тренерский мостик.