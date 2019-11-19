Спасет ли "Земский учитель" школы?

10 тысяч пустующих учительских мест. Это реальные вакансии. Некоторые из них открыты по два-три года. Сможет ли федеральный проект "Земский учитель" спасти школы в малых городах и селах? Когда педагоги получат выплаты по миллиону рублей? И при чем тут хорошие дороги, стабильный интернет? На своем Всероссийском съезде сельские учителя рассказали о самых наболевших проблемах. А министерство просвещения представило долгожданную программу "Земский учитель".

Впервые прозвучало главное: кто, как и когда сможет стать участником программы. Она должна заработать в следующем году. Приезжающие в малые города и села педагоги получат по миллиону рублей. А на Дальнем Востоке - по два (!). Чтобы пригласить на работу "земского учителя", школа должна не только иметь вакантную должность для педагога, но и обеспечить его стандартной нагрузкой на ставку - не менее 18 часов в неделю.

"Участниками программы могут стать учителя со средним профессиональным и высшим образованием. То есть практически каждый, - отметила директор департамента развития педагогических кадров минпросвещения Мария Хлопотных. - Кандидат должен иметь соответствующую квалификацию, быть не старше 55 лет и иметь желание переехать в село минимум на 5 лет".

Сайт программы, где будет полный банк вакансий, списки школ, условия и зарплата, заработает уже в январе. Учителя смогут подобрать на нем себе новую работу и подать заявку. Победители определятся до 15 мая. Что важно? Регионы смогут сами устанавливать дополнительные критерии отбора. Например, добавить кандидату баллы за высшую категорию или за то, что он ведет несколько предметов, кружки и секции. За готовность вернуться - вместе с семьей - в село, где родился и вырос...

С 16 мая по 15 июня учителя смогут познакомиться с будущим местом работы, коллегами. С 15 июня по 20 июля - с "земскими учителями" должен быть заключен трудовой договор. И до 1 декабря 2020 года все победители получат свои выплаты. Деньги смогут потратить на что угодно.

Миллионеров ждут

В регионах особенно нужны учителя иностранного языка, математики, физики. Программа должна привлечь в малые города и села 4,4 тысячи педагогов. На это из федерального бюджета выделят более 4 млрд рублей.

"Земский учитель" - отличная поддержка, - говорит директор Муромской школы Шебекинского района Белгородской области Андрей Щербаков. - У нас 141 ученик и 18 учителей. Средний возраст преподавателей - 52 года".

"У нас большие проблемы с педагогами, особенно в самых северных районах, - отмечает начальник управления образования Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) Ирина Черкашина. - Население многонациональное, говорит на разных языках. Но все мы ждем русскоязычных учителей, чтобы дети хорошо знали русский".

А вот, скажем, в сельских школах Карелии очень ждут педагогов-карелов, из коренных жителей. Как подчеркивает первый зам­министра образования республики Наталья Кармазина, это важно для сохранения самобытности карельской культуры.

Фото: Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Ксения Колесникова

С ручкой и планшетом

Всероссийский съезд учителей сельских школ проходил в поселке Дубовое в Белгородской области. Суперсовременное здание в стиле хай-тек. Внутри - проекторы, ноутбуки, роботы. Но в большинстве сельских школ, даже очень крупных, картина совершенно иная.

"В нашей станичной школе 1026 учеников и 79 учителей. Главная проблема - устаревшее оборудование. На технике, компьютерах, которым исполнилось пять лет и больше, работать сложно, - делится учитель физики и информатики школы №12 Курганинского района Краснодарского края Андрей Ополев. - Чуть больше месяца назад у нас открыли Центр "Точка роста" с хорошим современным оборудованием. Это только один кабинет. Но реально не хватает скорости интернета. Обещанных 50 мегабит в секунду и близко нет. Потому что до школы оптоволокно провели, но наше сетевое оборудование реально старое и не справляется с такой мощностью".

Свои меры поддержки сельских учителей есть в каждом регионе. Кто-то дает прибавку к зарплате, кто-то - автомобиль или единовременную выплату.

Одним из первых регионов, где приезжающие в село учителя уже получают миллион (без какой-либо федеральной помощи), стал Пермский край. Здесь программа работает четвертый год. В ней 70 человек! Правда, деньги они могут потратить только на жилье.

"У нас большинство школ - именно сельские. Причем некоторые удалены от центра на 500-700 километров. В первый год работы проекта мы поставили возрастное ограничение - 35 лет. Думали, будет очень много желающих. Нет. Увеличили возраст до 40 лет, а сейчас - до 50. Почему? Оказалось, в село готовы переезжать учителя, у которых уже выросли дети. Тогда они готовы оставлять квартиру им, а сами строить свою жизнь в другом месте", - поделилась опытом министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

По ее словам, важно правильно выбрать школы, которые будут участвовать в программе. Решаясь на новое место работы, учитель смотрит не только на зарплату: есть ли рядом больница и детская поликлиника, интернет, дороги... Если ничего этого не будет, то не удержат никакие деньги.

Прямая речь

Есть ли жизнь после вуза

Ольга Васильева, министр просвещения РФ:

- Сегодня треть нашего педагогического корпуса - это люди достойного возраста. 23 процента перешли пенсионный порог, еще 19 - приближаются к нему. У нас и сейчас, и в 2029 году будет всего 5,9 процента учителей в возрасте до 29 лет.

И это несмотря на то, что для будущих педагогов ежегодно дается более 73 тысяч бюджетных мест в вузах. Поступив на педагогические факультеты, лишь половина потенциальных учителей заканчивает их, получая диплом. Из этих 50 процентов лишь 30 - доходят до школы...

Поэтому мы очень надеемся на программу "Земский учитель", на то, что у нас будут потихонечку заполняться востребованные вакансии.