Стал ли "сир" Соколов русским Джокером?

"Джокер" Тодда Филлипса оказался лидером российского проката и собрал более миллиарда рублей за первые 9 дней показа. По данным Forbes, он может стать самым прибыльным в истории кинофильмом, основанным на комиксах. Месяц назад "Джокер" оказался на десятом месте в списке лучших фильмов всех времен по версии базы данных о кинематографе IMDb. На Венецианском кинофестивале он получил "Золотого льва". Перед премьерой в США у кинотеатров усилили полицейские патрули. В Нью-Йорке один из зрителей начал смеяться, аплодировать и плеваться во время сцены убийств, и публика стала разбегаться.

Рассказывающий о превратившемся в героя толпы и детонатор уличного мятежа безумце "Джокер" отвечает повестке дня. То, что в США его считают и про-, и антитрамповским, объяснимо. Фильм попал в точку, и это подтверждает творящееся вокруг того, кто неожиданно, к всеобщему удивлению, стал нашим собственным Джокером.

Клоун-маньяк и доцент с обрезом

Кто мог ожидать, что Олег Валерьевич Соколов, ученый, серьезный специалист по эпохе французской революции, окажется убийцей-расчленителем? (Так ведь и на то, что безобидный, страдающий психическим заболеванием клоун превратится в кровожадного маньяка, тоже никто не рассчитывал.) Сейчас пишут, что доцент Соколов, бывший еще и крупной фигурой в реконструкторском движении, чуть не устроил побоище на Бородинском поле, бросив против своих оппонентов-реконструкторов верный ему легион и кавалерию, что он пытал предыдущую молодую возлюбленную, что у него дома хранился целый склад оружия времен Второй мировой. По его приказу был побит и выведен из аудитории задавший ему неудобный вопрос студент. Да и обрез малокалиберной винтовки, из которого была убита несчастная Ещенко, никак не сочетается с образом солидного академического ученого - а ведь Соколов его зачем-то приобрел и держал дома вместе с травматическим пистолетом.

С точки зрения сумасшедшего, он действовал рационально - застрелил и пытался замести следы, избавившись от тела. С позиции же обычного, здравомыслящего человека Соколов поступил как безумец. Причем безумно в этой истории все.

Киношный Джокер - воплощение безумного, анархического, криминального бунта. Фото: kinopoisk.ru

Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу

Если следовать фабуле фильма Тодда Филлипса, его герой окончательно потерял над собой контроль после того, как в переживающем тяжелый финансовый кризис городе Готэм срезали расходы на социальную помощь и он остался без бесплатных лекарств и психологической помощи. Доцента Соколова, видного ученого, харизматичного реконструктора, развратило и в конечном счете довело до безумия потакание, попустительство окружающих. Научного сообщества, закрывающего глаза на его романы и грубость, правоохранителей, спустивших ему с рук то, что по его вине на Бородинском поле чуть не произошел настоящий штыковой бой и лошади топтали людей. Странности уважаемого человека никто не замечал, и они превращались в серьезные отклонения, а потом все это обернулось убийством. Но ведь были же у того, что произошло в его голове, и другие, глубинные причины.

Джокер, как выяснилось, приемный ребенок. В детстве над ним издевались, окружающим на него наплевать, кумир-комик его использует, симпатичная соседка не замечает: больному человеку не помогли, и он стал убийцей. У Олега Соколова могло быть множество причин потерять адекватность. Но среди прочих имелась одна, главная в его жизни и прочно укорененная в русской культурной традиции. Доцент Соколов страстно влюблен в Наполеона. Знаток императора отождествлял себя с ним, в реконструкторской тусовке его называли "сир" - "Ваше Величество".

Вам это ни о чем не говорит?

"...Мы все глядим в Наполеоны;//Двуногих тварей миллионы//Для нас орудие одно" - пушкинские строки можно считать началом. А затем была наполеономания и Родион Раскольников, считавший, что есть обычные люди и люди, подобные Наполеону, которым дозволено все. Реплика полицейского письмоводителя из "Преступления и наказания", "Уж не Наполеон ли какой будущий нашу Алёну Ивановну на прошлой неделе топором укокошил?", жутковато перекликается с тем, что сделал Соколов. В мире идей обоснование тому, что сделал доцент-убийца, дал племянник его кумира, неудачливый император Наполеон III. В своей книге "Жизнь Юлия Цезаря" он писал, что "сильная личность" имеет право делать то, что запрещено обывателям, "не останавливаясь и перед кровью". Олег Соколов так и поступал. Его безумие состоит в том, что он подобно Джокеру (а заодно - и Раскольникову) возомнил себя сверхчеловеком.

Соколова довели до безумия успех и безнаказанность

У Джокера, героя суперпопулярного комикса, а также персонажа одного из главных американских мифов, есть перспектива. По дальнейшему сюжету он убежит из психиатрической лечебницы и вместе со своими приверженцами станет терроризировать город Готэм, сражаясь с олицетворяющим добро Бэтменом. Сыном убитого его последователем миллиардера Уэйна, тем самым мальчишкой, с кем Джокер в фильме разговаривает через решетку особняка. Джокеру суждено стать воплощением безумного, анархического, криминального бунта. А доцент Соколов оказался олицетворением гадкого преступления, примером того, как мнимый сверхчеловек теряет рассудок и падает в холодную, как лед, грязную Мойку.

Толстый, лысеющий человек за шестьдесят может влюбить в себя очаровательную двадцатилетнюю девушку. Она расцветает, а он идет к разрушению и смерти, будущего нет. Он, старый, расплывшийся, просвечивающий голым черепом сквозь редкие волосы, искренне кажется себе титаном. Это абсолютное безумие, но, как говаривал следователь Порфирий Петрович в "Преступлении и наказании", "кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?"

Как шизофреническая реальность настоящую съела

Джокера превратили в безумца несчастья, Олега Соколова довели до безумия успех, то, что ему все сходило с рук, и, очевидно, несоответствие огромных амбиций достаточно скромной житейской реальности. Можно командовать реконструкторами - но это не сделает тебя полководцем. Можно помыкать студентами - но императором ты не станешь. Можно ощущать себя сверхчеловеком - но возраст и достаточно скромное социальное положение возьмут свое. Твои поклонники взашей выведут неугодного тебе из университетской аудитории - но на каторгу ты его не отправишь. Ты существуешь между двумя мирами, вымышленным и реальным. Иллюзия понемногу пожирает то, что есть на самом деле. Что делать, когда ты увидишь в глазах юной подруги свое подлинное отражение, и сверхчеловек, которым ты себя считаешь, превратится в унылого старого толстяка?

Вменяемый обыватель расплачется, напьется, пойдет к психотерапевту. Имеющий право на все, переселившийся в параллельную, шизофреническую реальность сверхчеловек доцент Соколов взялся за обрез и пилу...