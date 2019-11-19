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19.11.2019 15:15
Рубрика: Общество

В Испании найдены старейшие веревки, сделанные человеком

Текст: Денис Передельский
Фото: J. Emili Aura Tortosa / University of Valencia Фото: J. Emili Aura Tortosa / University of Valencia
Фото: J. Emili Aura Tortosa / University of Valencia

Исследовательская группа из Университета Валенсии (Испания) при обследовании пещеры в бухте Санта-Майра обнаружила следы использования плетеных растительных веревок и корзин эпохи палеолита.

Исследование опубликовано в журнале Vegetation History and Archaeobotany. Археологи обследовали пещеру Санта-Майра, которая была заселена на протяжении нескольких тысячелетий. Ранее в ней были обнаружены древние инструменты, включая шило, изготовленное из рога оленя.

Фото: Andrew Jones and John Larsen / Daily Sabah
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Новые находки оказались не менее любопытными. Так, археологи нашли несколько обугленных фрагментов веревок, которые были сплетены из растительных волокон. Длина самого крупного из них составляет всего 3,7 см. Кроме того, сразу в нескольких местах были найдены следы плетеных корзин, отпечатанные в глине.

Датирование показало, что возраст старейших из этих находок составляет около 12,7 тысячи лет. Один древний фрагмент растительных волокон не был обуглен и сплетен. Вероятно, до наших дней дошел кусочек сырья.

По мнению авторов работы, им удалось обнаружить самое древнее на территории Европы свидетельство изготовления и использования плетеных канатов. Анализ показал, что веревки были изготовлены из многолетнего травянистого растения вида Stipa tenacissima. Иными словами, это был древний ковыль. Техника изготовления оказалась примитивной.

В своей работе авторы приводят различные возможные вариации использования веревок людьми палеолита. Например, это могли быть шнуры для крепления стрел. Их также могли использовать для изготовления рыболовных снастей или переноски небольших корзин.

Древние веревки могли использоваться и для крепления одежды и обуви, хотя считается, что такое применение в Европе веревки нашли лишь несколько тысячелетий спустя.

Что касается глиняных фрагментов, то их исследователи разделили на две категории. К первой они отнесли фрагменты древних очагов, а ко второй - фрагменты древних контейнеров, которые изготавливали из плетеных корзин, обмазывая последние глиной.

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