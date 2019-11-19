Тофаларский язык и дэвы: в России появится новый центр востоковедения

Калмыкия становится крупнейшим российским центром востоковедения. Об этом можно судить по результатам прошедшего в Элисте на базе Калмыцкого госуниверситета III Международного научного форума "Сетевое востоковедение: взаимодействие монгольских и тюркских этносов во времени и в пространстве". Как отмечает руководство вуза, масштабное мероприятие, собравшее более ста ведущих востоковедов из 13 стран, имеет не только научное, но и более широкое стратегическое значение в продвижении интересов восточно-ориентированной политики России.

- Внимание России все больше и больше акцентируется на Востоке, а Калмыкия как раз является важной связующей точкой между западным и восточным миром. При этом КалмГУ идеально подходит для решения стратегических задач на восточном направлении, ведь университет уже имеет крепкие связи с вузами Китая, Индии, Монголии и других азиатских стран. Не случайно форум востоковедов проходил в рамках стратегического проекта "Калмыкия как трансграничный регион в восточном векторе России". Этот комплексный проект позволяет действовать сразу в нескольких направлениях. Во-первых, он способствует развитию культурных, социальных и экономических связей со странами Востока. Во-вторых - гармонизирует межнациональные и межэтнические отношения в регионе, обеспечивает этнокультурную безопасность и способствует сохранению национального культурного наследия. Кроме того, университет участвует в развитии экспортного потенциала российского образования и расширяет сеть центров русского языка и культуры за рубежом. Все это уже позволило нам претендовать на открытие в университете нового направления "Востоковедение", а со временем форумы КалмГУ должны стать для востоковедов из разных стран такой же важной площадкой, как для экономистов и финансистов - экономические форумы в Санкт-Петербурге и Сочи. Ну а нашей сверхзадачей является создание полноценного востоковедческого центра на Юге России, - делится планами ректор КалмГУ Бадма Салаев.

В университете особенно подчеркивают, что прошедший в Элисте форум был посвящен 80-летию со дня рождения профессора Валентина Рассадина - монголоведа и тюрколога, ученого с мировым именем, работавшего в последние годы жизни в КалмГУ. Собственно, именно он и стал инициатором подготовки столь масштабного мероприятия в столице степной республики. Как отмечают коллеги профессора, Валентин Иванович считал, что Калмыкия обладает уникальной национальной и региональной спецификой, а калмыцко-ойратский этнос имеет ценный опыт многовековых контактов с тюркскими народами. Поэтому именно в КалмГУ должен появиться международный центр тюрко-монгольского цивилизационного пространства.

По рассказам коллег, Валентин Рассадин еще в детстве проявил склонность к изучению языков. Во время войны он вместе с матерью попал в немецкие концлагеря и буквально впитал в плену немецкую речь. Позднее ему удалось перевести фундаментальные труды со средненемецкого на русский, чего не могли сделать другие ученые. А в четвертом классе Валентин Рассадин самостоятельно выучил татарский язык, общаясь с одноклассником-татарином. Путешествуя с отцом-офицером по воинским частям, он знакомился с солдатами разных национальностей и благодаря феноменальной памяти легко "схватывал" основы самых разных языков. Когда пришло время поступать в вуз, Валентин Рассадин уже владел 7-8 языками.

- Отец был эрудированным и всесторонне развитым человеком, - рассказывает сын ученого Игорь Рассадин, научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии сибирского отделения РАН. - Он не только оставил после себя удивительные научные труды по лингвистике, но и прекрасно знал мифы различных народов. Отец впервые взял меня на охоту, когда мне было пять лет. Помню, как однажды, охотясь на уток, мы ночью лежали в камышах, и он рассказывал мне тофаларские мифы о созвездиях над нами. Созвездий было много, и о каждом есть свой миф.

Кстати, к тофаларам - сибирскому малочисленному народу - у Валентина Рассадина было особое отношение. Именно он разработал для них письменность и даже женился на тофаларке. Сейчас представителей этого этноса насчитывается не более 600-700 человек. Причем носителей языка осталось меньше сотни. Вполне возможно, что только работы Валентина Рассадина не дали этому языку исчезнуть бесследно. Поэтому не удивительно, что о тофаларском на форуме в Элисте вспоминали неоднократно. Более того, на одной из площадок форума прошла обучающая игра для педагогов за основу которой был взят тофаларский язык.

- Валентин Рассадин разработал букварь для тофаларов, а мы на его основе сделали специальные карточки, с помощью которых можно изучать язык. На примере тофаларского мы показали новые нестандартные методы языкового обучения. По этой методике можно обучать детей любому языку, причем процесс проходит без давления. В увлекательной командной игре ребенок активнее познает новое, и такой подход оказывается более эффективным, - говорит директор Международного центра по профессиональному развитию из Эстонии Светлана Шершун.

Кстати, в Калмыкии тоже стоит проблема сохранения родного языка. И даже с этой точки зрения общение востоковедов из разных стран тоже может принести немалую пользу.

- Я специализируюсь на изучении эпических традиций тюркских и монгольских народностей, и считаю, что сохранить язык и традиционную культуру этносов, которым грозит полная ассимиляция, можно через фольклор. Именно он позволит продемонстрировать молодому поколение культурное богатство их предков. Как раз сейчас я перевожу на венгерский язык калмыцкий эпос "Джангр", и на его основе стараюсь раскрыть в примечаниях особенности традиций и верований калмыков. Ведь одно дело просто рассказать о калмыцком народе, а совсем другое - показать его уникальность через эпос. Это гораздо интереснее, - уверен старший научный сотрудник венгерского института этнографии Давид Шомфай Кара.

В целом прошедший в КалмГУ форум выделяется удивительной многогранностью. Специалисты, приехавшие в Элисту со всего мира, обсуждали самые разные проблемы от модальности в монгольских языках до квалификации дэвов в тюркской мифологии. Но, пожалуй, главным итогом форума стало формирование на базе КалмГУ научных коллективов ведущих ученых-востоковедов. Уже созданы три такие группы, которые скоро начнут плотно заниматься изучением лингвистики, фольклора и истории на стыке тюрко-монгольских культур. При этом новые научные коллективы смогут претендовать на специализированные гранты и мегагранты.

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