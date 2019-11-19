Трамп наказал палестинцев за несговорчивость

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что построенные на Западном берегу реки Иордан израильские поселения более не считаются незаконными. По мнению Вашингтона, они не нарушают международное право, к чему, по словам Помпео, Белый дом пришел "после тщательного изучения всех сторон". В течение почти 40 лет американские администрации последовательно, но безуспешно уговаривали Тель-Авив новых поселений не строить. А президент Барак Обама и вовсе принял болезненное для Израиля решение - при голосовании в Совете Безопасности ООН по очередной резолюции, которая осуждала Израиль за возведение домов на палестинских землях, США воздержались, не применив, как бывало прежде, право вето. Этот показательный демарш позволил Совбезу принять резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан. Власти еврейского государства сочли действия Обамы предательством, и выполнять резолюцию отказались. А Белый дом, озабоченный к тому времени новой президентской кампанией, на выполнении принятых Совбезом решений не настаивал.

По данным палестинской стороны за 50 лет контроля над Западным берегом реки Иордан на этой территории Израиль возвел более 200 поселений, причем 100 из них - на частных палестинских землях.

О том, почему именно сейчас госсекретарь США сделал свое громкое заявление по поводу поселений, существует множество версий. Самая очевидная - перед будущими президентскими выборами Трамп решил заручиться поддержкой влиятельного еврейского лобби и окончательно завершить ревизию внешнеполитического наследства Обамы. Любопытно, что Белый дом не стал утруждать себя новыми объяснениями в отношении законности поселений, сославшись на заключение 1981 года, сделанное администраций Рональда Рейгана. В нем говорилось о том, что израильское строительство на Западном берегу реки Иордан международное право не нарушает. Правда, парой лет ранее администрация Джимми Картера пришла к прямо противоположному выводу, так что отношение Вашингтона к этой проблеме вряд ли было последовательным, скорее конъюнктурным.

Эксперты обращают внимание на существование отчетливого внутриизраильского следа в озвученном Помпео решении. Перед парламентскими выборами в Израиле, которые состоялись в апреле, Трамп официально признал оккупированные еврейским государством Голанские высоты принадлежащей Тель-Авиву территорией. Но этот шаг не помог партии Биньямина Нетаньяху победить на выборах и сформировать правительство. Перед вторым туром израильских выборов, которые прошли в сентябре, громких заявлений Трамп не делал, и Нетаньяху, в итоге, вновь не смог переизбраться на пост премьера.

Белый дом не утруждал себя новыми объяснениями в отношении законности израильских поселений

В среду истекает время, отведенное на формирование израильского кабинета по результатам сентябрьского голосования. Создание в стране правительства национального единства выглядит маловероятным, поскольку Нетаньяху жаждет новых, уже третьих по счету выборов. Нынешнее заявление Помпео по еврейским поселениям укрепляет его избирательные позиции в качестве "любимчика" Трампа, чем не могут похвастаться его оппоненты.

Впрочем, в этой истории не следует сбрасывать со счетов и весьма существенные личные мотивы, которыми мог руководствоваться американский президент. До сих пор палестинцы прохладно относились к сделке века, которую продвигал Белый дом для урегулирования палестино-израильского конфликта. Разрекламированная Трампом внешнеполитическая инициатива, способная, по его мнению, положить конец длительному противостоянию Израиля с арабским миром, оказалась нежизнеспособной. Речь шла о масштабных инвестициях (говорилось о 50 миллиардах долларах.- Прим. ред.) со стороны США и ряда арабских государств в Палестину и палестинцев, живущих в Египте, Иордании и Ливане. Детали сделки, подготовленной советником Трампа по Ближнему Востоку, и по совместительству зятем американского президента, Джаредом Кушнером никогда не разглашались. Но отдельные, наиболее привлекательные параметры соглашения все же стали публичными. Так, по задумке Белого дома эта сделка, в ходе которой палестинцам предлагалось отказаться от ряда территорий в обмен на деньги, могла поднять ВВП автономии в два раза и сократить в ней до минимума безработицу. Но на сентябрьской Генассамблее ООН глава Палестины Махмуд Аббас поставил крест на этих планах. "Пока нет политического решения - мы не будем обсуждать экономическую сторону вопроса", - объявил Аббас. Его поддержали палестинские политики, заявившие, что им не нужны американские деньги. Провал оказался полным и чувствительным для самолюбия главы Белого дома.

Так что у Трампа были вполне объяснимые мотивы, чтобы "передать привет" Аббасу, так некстати своей принципиальностью помешавшему ему завершить первый президентский срок запоминающимся внешнеполитическим успехом.

Многочисленные арабские и палестинские организации назвали решение Белого дома по израильским поселениям незаконным, противоречащим международному праву. Евросоюз также счел заявление Помпео юридически ничтожным и призвал Тель-Авив "прекратить любую поселенческую деятельность", что, впрочем, никак не повлияло на позицию госдепартамента. Единственный предпринятый им шаг в связи с принятым решением заключался в публикации предупреждения для граждан США. Им рекомендовалось соблюдать осторожность и бдительность при посещении Иерусалима, Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Также правительство США запретило американским госслужащим поездки на территорию Западного берега реки Иордан, включая Иерихон и Вифлеем, а также в Старый город ­Иерусалима, его ближайшие окрестности и его ворота.