Трамп наказал палестинцев за несговорчивость

По данным палестинской стороны за 50 лет контроля над Западным берегом реки Иордан на этой территории Израиль возвел более 200 поселений, причем 100 из них - на частных палестинских землях.
О том, почему именно сейчас госсекретарь США сделал свое громкое заявление по поводу поселений, существует множество версий. Самая очевидная - перед будущими президентскими выборами Трамп решил заручиться поддержкой влиятельного еврейского лобби и окончательно завершить ревизию внешнеполитического наследства Обамы. Любопытно, что Белый дом не стал утруждать себя новыми объяснениями в отношении законности поселений, сославшись на заключение 1981 года, сделанное администраций Рональда Рейгана. В нем говорилось о том, что израильское строительство на Западном берегу реки Иордан международное право не нарушает. Правда, парой лет ранее администрация Джимми Картера пришла к прямо противоположному выводу, так что отношение Вашингтона к этой проблеме вряд ли было последовательным, скорее конъюнктурным.
Эксперты обращают внимание на существование отчетливого внутриизраильского следа в озвученном Помпео решении. Перед парламентскими выборами в Израиле, которые состоялись в апреле, Трамп официально признал оккупированные еврейским государством Голанские высоты принадлежащей Тель-Авиву территорией. Но этот шаг не помог партии Биньямина Нетаньяху победить на выборах и сформировать правительство. Перед вторым туром израильских выборов, которые прошли в сентябре, громких заявлений Трамп не делал, и Нетаньяху, в итоге, вновь не смог переизбраться на пост премьера.
В среду истекает время, отведенное на формирование израильского кабинета по результатам сентябрьского голосования. Создание в стране правительства национального единства выглядит маловероятным, поскольку Нетаньяху жаждет новых, уже третьих по счету выборов. Нынешнее заявление Помпео по еврейским поселениям укрепляет его избирательные позиции в качестве "любимчика" Трампа, чем не могут похвастаться его оппоненты.
Впрочем, в этой истории не следует сбрасывать со счетов и весьма существенные личные мотивы, которыми мог руководствоваться американский президент. До сих пор палестинцы прохладно относились к сделке века, которую продвигал Белый дом для урегулирования палестино-израильского конфликта. Разрекламированная Трампом внешнеполитическая инициатива, способная, по его мнению, положить конец длительному противостоянию Израиля с арабским миром, оказалась нежизнеспособной. Речь шла о масштабных инвестициях (говорилось о 50 миллиардах долларах.- Прим. ред.) со стороны США и ряда арабских государств в Палестину и палестинцев, живущих в Египте, Иордании и Ливане. Детали сделки, подготовленной советником Трампа по Ближнему Востоку, и по совместительству зятем американского президента, Джаредом Кушнером никогда не разглашались. Но отдельные, наиболее привлекательные параметры соглашения все же стали публичными. Так, по задумке Белого дома эта сделка, в ходе которой палестинцам предлагалось отказаться от ряда территорий в обмен на деньги, могла поднять ВВП автономии в два раза и сократить в ней до минимума безработицу. Но на сентябрьской Генассамблее ООН глава Палестины Махмуд Аббас поставил крест на этих планах. "Пока нет политического решения - мы не будем обсуждать экономическую сторону вопроса", - объявил Аббас. Его поддержали палестинские политики, заявившие, что им не нужны американские деньги. Провал оказался полным и чувствительным для самолюбия главы Белого дома.
Так что у Трампа были вполне объяснимые мотивы, чтобы "передать привет" Аббасу, так некстати своей принципиальностью помешавшему ему завершить первый президентский срок запоминающимся внешнеполитическим успехом.
Многочисленные арабские и палестинские организации назвали решение Белого дома по израильским поселениям незаконным, противоречащим международному праву. Евросоюз также счел заявление Помпео юридически ничтожным и призвал Тель-Авив "прекратить любую поселенческую деятельность", что, впрочем, никак не повлияло на позицию госдепартамента. Единственный предпринятый им шаг в связи с принятым решением заключался в публикации предупреждения для граждан США. Им рекомендовалось соблюдать осторожность и бдительность при посещении Иерусалима, Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Также правительство США запретило американским госслужащим поездки на территорию Западного берега реки Иордан, включая Иерихон и Вифлеем, а также в Старый город Иерусалима, его ближайшие окрестности и его ворота.