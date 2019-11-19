В среду в Парагвае, который не имеет выхода к морю, стартует чемпионат мира по пляжному футболу. В нем примет участие и сборная России, которая уже дважды становилась сильнейшей в мире (2011, 2013). В нашей команде в последние годы происходит смена поколений, но главный тренер команды Михаил Лихачев считает, что на ЧМ-2019 должны попасть в призеры.

Наша сборная дважды побеждала на чемпионатах мира по пляжному футболу. Это произошло в 2011 и 2013 годах. Фото: РИА Новости

Соперники в группе - Сенегал, ОАЭ и Беларусь, в плей-офф выйдут два сильнейших. Выйдете из группы?

Михаил Лихачев: У нас самая ровная группа, придется приложить максимум усилий, чтобы из нее выйти. Для нас локальная задача - занять именно первое место, учитывая ту непростую турнирную сетку, которая нам досталась. Предстоят очень и очень серьезные матчи.

Ставилась ли какая-то задача перед командой?

Михаил Лихачев: Наша задача - постараться оказаться в числе призеров чемпионата мира. Задача максимум - дойти до решающего матча.

Первый матч против команды Сенегала. Насколько важно начать турнир именно с победы?

Михаил Лихачев: Стартовый матч всегда проходит в большом напряжении, и в случае победы дальнейшие встречи складываются легче. Я всегда говорю ребятам, что все громкие международные титулы мы выиграли после того, как победили в стартовом поединке. Мы никогда не играли с этой командой, она серьезно отличается от всех, с кем нам приходилось играть раньше. Их манера игры никого не оставляет равнодушным - они играют в яркий футбол. Недавно они обыграли второй состав Бразилии, и это говорит о многом.

Кто главные фавориты чемпионата мира?

Михаил Лихачев: В первую очередь команда Бразилии. Также сильные команды у Португалии, Парагвая и Швейцарии. Ну и наша команда, естественно.

Не так давно завершился Межконтинентальный кубок, где сборная России стала четвертой. Вряд ли вы довольны таким результатом?

Михаил Лихачев: Итоги не самые положительные. Но учитывая, какой состав туда ездил, выступление можно признать нормальным. Большой группе ведущих игроков дали отдохнуть перед чемпионатом мира. В отсутствие лидеров мы дали проявить себя молодым игрокам и тем, кто не так часто получает вызов в сборную.

Михаил Лихачев: Задача нашей сборной - пробиться в число призеров мирового чемпионата

Россия дважды побеждала на чемпионатах мира, вы с командой работаете уже много лет. Сейчас достигать высоких результатов сложнее, чем раньше?

Михаил Лихачев: Сложнее. Когда мы побеждали на чемпионатах мира, то у нас в составе было много по-настоящему звездных игроков. Из той плеяды в команде остались четверо. В те годы любой игрок в тяжелый момент мог взять на себя роль лидера и решить судьбу матча. В 2019 году ситуация сложнее, но я рад, как команда себя проявила. "Серебро" Суперфинала Евролиги и Всемирных пляжных игр, два выигранных отборочных турнира. Это говорит о том, что мы по-прежнему находимся в числе сильнейших команд мира.

Кажется, за последние годы пляжный футбол сильно изменился. Даже забивать команды стали меньше.

Михаил Лихачев: Тенденция к снижению средней результативности есть. Сейчас даже прорабатываются варианты очередного изменения правил, чтобы повысить результативность и зрелищность игры. Считаю, что это нормальная эволюция, присущая любому виду спорта.

После победы на ЧМ-2013 вы говорили, что у нас есть проблемы с инфраструктурой. Сейчас стало лучше?

Михаил Лихачев: Учитывая климат, нам необходимы для тренировок закрытые помещения. Появились несколько таких манежей, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Какой он, тренер Лихачев, - диктатор, демократ?

Михаил Лихачев: Мне кажется, что для успешной работы нужен набор разных качеств. И одного кнута или пряника недостаточно. Вот я стараюсь быть таким.

После побед на чемпионатах мира читал, что вас сравнивали с тренером Жозе Моуринью.

Михаил Лихачев: Было такое. Тогда с чьей-то легкой руки появилось выражение "пляжный Моуринью". Всегда к подобному сравнению относился с юмором. Помню, тогда шутил, что я, в отличие от него, со своей командой выигрывал чемпионат мира.

Вы воспитанник и болельщик "Динамо". Но два года тренировали "Спартак"...

Михаил Лихачев: Тут как раз не избежал сравнения с другим тренером - великим Константином Ивановичем Бесковым. Тот шаг мне дался очень непросто. Но считаю, что мой приход в "Спартак" помог российскому пляжному футболу сделать шаг вперед и сделать смену поколений менее болезненной. В сборной из "Спартака" появились три футболиста, которые стали игроками основного состава. Они сумели сделать огромный шаг вперед за время моей работы в клубе и сейчас продолжают развиваться.

Какой примерный уровень зарплат у игроков и тренеров сборной в нашем пляжном футболе?

Михаил Лихачев: По уровню зарплат мы находимся где-то между ФНЛ и ПФЛ, вторым и третьим дивизионами классического футбола. Это не такие уж большие деньги.