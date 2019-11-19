Турция может возобновить военную операцию в Сирии

Анкара заявила о своей готовности возобновить военную операцию в Сирии в случае срыва вывода курдских военизированных формирований из создаваемой Турцией на севере САР зоны безопасности. Об этом заявил МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости.

По словам высокопоставленного турецкого дипломата, это произойдет в случае, если Россия и США не выполнят обязательств по отводу курдских боевиков. По мнению Чавушоглу, "на сегодняшний день Москва и Вашингтон свои обещания не выполнили".

"Если мы не получим результата, то снова сделаем то, что нужно", - цитирует главу турецкого внешнеполитического ведомства информагентство Anadolu.