У левшей особая структура мозга

Ньютон, Альберт Эйнштейн, Юлий Цезарь, Александр Македонский, Черчилль, Наполеон Бонапарт, Моцарт,Бетховен, Леонардо да Винчи, Рафаэль, президенты США Клинтон и Обама, Гейтс, Чаплин, Мэрилин Монро… Этот список знаменитых левшей займет не одну страницу. Кстати, по подсчетам социологов, уровень IQ левшей в среднем выше, чем у правшей. Более того, те, у кого этот показатель считается почти "заоблачным" в 140 единиц и выше, встречаются в основном среди левшей.

Наука много лет пытается разобраться в этом феномене. Понять, почему примерно 10 процентов людей рождаются левшами? И как в структуре и работе мозга проявляется леворукость? Долгое время эти вопросы оставались без ответа. Ситуация в корне изменилась, когда за левшей взялась генетика. Она довольно быстро выяснила, что во многом преобладающая рука зависит от генов. Но вот от каких? Какие гены делают человека левшой? Поиск занял несколько лет.

Ученые Оксфордского университета провели огромную работу, сделав полный анализ геномов 400 тысяч человек, среди которых около 38 тысяч были левшами. В итоге удалось выявить в геноме зону, ответственную за развитие левой стороны тела. Но самое главное, что ученые смогли обнаружить влияние, которое оказывает эта зона на формирование структур мозга, которые отвечают за способность разговаривать и понимать других.

"У левшей мозговые участки в левом и правом полушариях, отвечающие за освоение языка, в большей степени связаны между собой, чем у правшей, - говорит соавтор исследования профессор Акира Виберг. - В будущем это может помочь исследователям ответить на вопрос, обладают ли левши определенным преимуществом при выполнении возложенных на них задач".

Похоже, что у левшей нет столь четкого распределения ролей между отделами коры полушарий головного мозга. Ученые полагают, что кора и подкорковые структуры у правшей в большой мере взаимно подавляют друг друга, тогда как у левшей, напротив, взаимно активизируются. Такая организация мозга левшей может быть причиной развития творческих способностей, и неудивительно, что среди них множество гениальных музыкантов, ученых, художников. Кроме того, было установлено еще одно преимущество мозга левшей. После черепно-мозговой травмы он восстанавливается легче, чем у правшей. Меньшая специализация способствует развитию компенсаторных процессов, и здоровые области мозга берут на себя выполнение функций поврежденных.