Одну из версий появления прямохождения предложила международная группа ученых в авторитетном журнале Nature, изучив недавно найденные древние окаменелости. Над загадкой прямохождения ученые бьются уже почти 200 лет.

Версий множество. Одна утверждает, что древним существам требовались орудия, а чтобы их изготовить и пользоваться, гоминидам нужны были свободные верхние конечности. Другая гипотеза считает, что встать на ноги требовалось, чтобы смотреть поверх высокой травы в саваннах, преодолевать большие расстояния или дотягиваться до растущих на небольших деревьях и кустах листьев и плодов.

Но подтвердить или опровергнуть эти и другие гипотезы невозможно, так как у науки не было "вещественных доказательств". И хотя за много лет палеоантропологами найдено немало древних окаменелостей, которые неплохо сохранились, однако не было неповрежденных длинных костей, чтобы прояснить вопрос о том, когда и как наш предок встал на ноги.

Но вот наконец ученым действительно повезло. На юге Германии они нашли частичные скелеты приматов возрастом 11,6 миллиона лет. Самое главное, что среди находок оказались длинные кости конечностей, в том числе локтевая, бедренная и большеберцовая кости, позвонки, кости костей рук и ног. Они хорошо сохранились, что позволило разобраться с морфологией конечностей и позвоночника существа, а также оценить общие пропорции тела.

Найденный в Германии скелет возрастом 11,6 миллиона лет помогает понять, когда и как приматы встали на ноги

Оказалось, что рост древнего примата достигал 110 сантиметров. Судя по строению зубов, существо относилось к дриопитековым человекообразным обезьянам. Нижние конечности больше похожи на человеческие ноги, а не на ноги человекообразных обезьян. Судя по строению бедренной и большеберцовой костей, приматы часть времени передвигались на двух ногах. Причем ходили на прямых конечностях, как люди, а не на согнутых, как шимпанзе или гориллы. Кроме того, у них были сильные и длинные большие пальцы ног. Вероятно, они цеплялись ими за ветки деревьев, поэтому ученые заключили, что эти существа часть времени передвигались по деревьям на двух ногах.

Авторы исследования полагают, что так мог передвигаться общий предок современных шимпанзе, орангутанов, горилл и людей. Найденные окаменелости помогают описать переход приматов от передвижения на четырех конечностях к прямохождению.