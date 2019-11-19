Главным источником скандалов на Украине в последние месяцы стала правящая партия "Слуга народа" (СН): почти ежедневно ее депутатов уличают в супружеских изменах, скрывавшихся и дурно пахнущих деталях биографии, втором гражданстве и действиях, которые можно счесть коррупционными. Парламентские папарацци, снимающие переписку депутатов, и пранкеры, ведущие с политиками "конфиденциальные" разговоры, стали головной болью президентского офиса и руководства фракции. Но последний скандал ударил уже по светлому образу самого Владимира Зеленского: актер студии "95-й квартал", депутат и президентский друг небезвозмездно предлагал свою "крышу" руководству полиции Кривого Рога.

Речь идет о записи переговоров депутата Юрия Корявченкова (самый корпулентный член "президентского" творческого коллектива, известный по кличке Юзик) и пятерых депутатов СН от Днепропетровской области с будущим главой криворожской полиции Сергеем Лукашовым и начальником областного главка Владимиром Огурченко. Встреча проходила в конце сентября в ресторане на окраине Кривого Рога, и для высокопоставленных полицейских это стало чем-то вроде "смотрин". Юзик, в частности, предлагал им больше не ориентироваться на городское руководство, быть смелее с хозяевами комбината "Криворожсталь", все проблемы решать с ним и, главное, - "действовать по моей команде". "А мы посмотрим, мы поддержим", - внушал полицейским депутат Корявченков, он же Юзик. "Здесь не надо даже нашего присутствия. Мы в городе президента, у нас у всех тут политическая поддержка не 100, а 101 процент. Если какие-то, не дай бог, то у всех руки будут отрублены по шею", - хвастался могуществом другой народный избранник.

Позже речь в записи шла о подзаконном бизнесе по торговле металлоломом, о нелегальных казино и прочих теневых секторах экономики, в роли "смотрящего" за которыми и одновременно посредника между правоохранителями и криминалом предлагал себя полицейским друг президента. Также делегация законодателей обещала полицейским защиту от Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Государственного бюро расследований. "Ты не должен ничего бояться", - давал установку Юзик.

Украинские депутаты обещали полицейским защиту от Генпрокуратуры, СБУ и Госбюро расследований

Сама запись была опубликована в социальных сетях депутатом Верховной рады Антоном Поляковым, исключенным на прошлой неделе из фракции СН потому, что он принципиально не голосовал за открытие рынка земли, чем нарушил партийную дисциплину и субординацию. Поляков не скрывает, что сделал это из-за обиды и в отместку - мол, до этого ни заказ жриц любви с депутатского места, ни откровенно коррупционная переписка, ни получение пакетов с деньгами от "спонсоров" фракции, не были достаточным поводом для исключения из "Слуг народа". А честное голосование - стало. Более того, он опубликовал только часть записи, оставив "95-й квартал" гадать о содержании продолжения.

Официально в президентской партии и офисе скандал пока не комментируют. Однако реагировать в любом случае придется: слишком заметна фигура Юзика, слишком противоречит Уголовному кодексу и депутатской присяге все им сказанное в ресторане. Впрочем, по опыту других скандалов с депутатами большинства все, скорее всего, сведется к выражению сомнений в подлинности записи и вряд ли станет поводом для досудебного расследования - ведь речь о друге президента. Это многое скажет о нравах новой власти и искренности обещаний Зеленского и его слуг быть честными с народом.

Сам же Зеленский на этом фоне решил объявить войну Юлии Тимошенко: в социальных сетях он рассказал о том, как она предлагала ему "договорняк" - назначение своих людей на ряд постов в исполнительной власти в обмен на годичный политический союз, и как он от этого предложения отказался. "Посмотрите зато, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - явно неудачно пошутил о фигуре Тимошенко Зеленский. Неудачно хотя бы потому, что фигура Юзика сегодня куда заметней, и он тоже любит "сладенькое".