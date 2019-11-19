В Гамбурге возмутились соседством могил эсэсовца и узников концлагерей

Необычную коллизию разбирает сенат Гамбурга. На местном кладбище Ольсдорф, крупнейшем парке-некрополе не только в Европе, но и в мире, обнаружились могилы эсэсовцев, соседствующие с захоронениями их жертв, погибших в нацистских концлагерях. И за теми, и за другими ухаживают муниципальные работники за счет бюджетных средств вольного ганзейского города, пишет Spiegel Online. При этом с точки зрения закона тут придраться, как выяснилось, не к чему.

Эта скандальная история получила огласку благодаря депутату гамбургского парламента из фракции "Левые" Кристиану Шнайдеру. Он направил запрос в сенат (правительство) Гамбурга, потребовав от коллег прояснить "неудобные" вопросы. Изучая документы архива кладбища, Шнайдер обнаружил подтверждение тому факту, что на его территории похоронен бывший комендант концентрационных лагерей Дахау и Ораниенбург, офицер СС Херманн Барановский. Документально установлено, что в 1940-м прах кремированного эсэсовца был помещен в семейную могилу, а уже в марте 1966 года перезахоронен здесь же, в Ольсдорфе. Более того, родственники Барановского позаботились о том, чтобы его новая могила оказалась в той части некрополя, где нашли последний приют жертвы национал-социалистического режима, узники концлагерей, военнопленные и принудительно угнанные на работы в рейх граждане разных стран, в том числе СССР. В соответствии с немецким законом о военных захоронениях, принятым в 1952 году, всем им гарантируется уход за счет государства.

"Вплоть до 1960-х годов не делалось различий между преступниками и жертвами, - объясняет Spiegel Online. - Поэтому на кладбище Ольсдорф находятся могилы, в которых вместе лежат солдаты и жертвы гражданских бомбардировок, эсэсовцы и узники концлагеря Нойенгамме. Теперь уже разделить мертвых не представляется возможным, ведь спустя десятилетия останков фактически не осталось". В сенате Гамбурга тоже уверяют, что все законно, с этим решительно ничего нельзя поделать. "Могила Херманна Барановского по-прежнему рассматривается как военное захоронение, и в соответствии с этой квалификацией ей предоставляется уход", - говорится в последнем ответе на депутатский запрос. Зато господину Шнайдеру предоставили восемь томов с именами всех лиц, захороненных в могилах такого типа - это около 50 тысяч человек. "Беглый просмотр выявил, что среди них действительно есть офицеры СС. Но времени на выявление всех персон недостаточно", - заключили чиновники. Одиннадцать лет назад в Берлине после реставрации вновь открылось старейшее в городе еврейское кладбище, где похоронены жертвы Холокоста. При этом еще в апреле 1945-го на погосте появились общие могилы примерно 2400 берлинцев, среди которых есть солдаты вермахта и офицеры СС.

Законы до 1960-х не делали разницы между захоронениями преступников и их жертв

Когда в октябре 2013-го в Италии на сто первом году умер нацистский преступник Эрих Прибке, уроженец немецкого города Хеннигсдорф, его власти и жители встали горой против того, чтобы их печально известный земляк был похоронен на местном кладбище. В том числе из опасений, что оно станет местом паломничества неонацистов. Но даже тогда мэрии пришлось искать формальные причины для отказа: мол, большую часть жизни Прибке провел не в Хеннигсдорфе, а его родственники не выкупили заранее место на погосте.