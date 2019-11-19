В Германии призвали сделать шаг для устранения противоречий между Западом и РФ

Мир претерпевает фундаментальные, радикальные изменения и сталкивается с огромными проблемами, которые можно решить только путем международного сотрудничества. Речь идет об угрожающих всему человечеству изменениях климата, борьбе с терроризмом, предотвращении распространения ядерного оружия, а также с увеличением числа беженцев и изгнанных в результате войн, заявил в статье для бюллетеня Российско-Германского форума экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

По словам политика, ни одна из этих проблем не может быть решена без готовности к сотрудничеству. Преодоление вызовов такого масштаба не под силу ни одной стране в одиночку - ни России, ни Германии, ни даже Европе и Западу. Очевидно также, что эти вызовы не могут быть преодолены силой оружия или новой гонкой ядерных вооружений. "Поэтому, несмотря на наши разногласия, и не только из-за них, мы должны найти способы избежать ловушки взаимных обвинений в игре с нулевой суммой, набраться смелости и найти новые платформы для выхода из тупика, в который нас завело безмолвие.

В этой связи Габриэль отмечает, что в настоящее время российско-германские, российско-европейские и вообще отношения между Россией и Западом переживают стагнацию. Такие каналы, как Совет Россия-НАТО или ОБСЕ, которые когда-то гарантировали обмен мнениями и диалог даже по спорным вопросам, безмолвствуют так же, как и многие другие официальные и полуофициальные форматы на многостороннем и двустороннем уровнях.

Экс-министр полагает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе стороны могут потерять гораздо больше, чем выиграть, если не найдут выход из безусловности взаимных обвинений. При этом поначалу придется идти осторожно, шаг за шагом, пока не будет достигнута определенная устойчивость. "Но давайте сделаем этот первый шаг, ведь чем дольше мы ждем, тем труднее он нам будет казаться", - призвал Зигмар Габриэль.