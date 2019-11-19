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19.11.2019 10:10
Рубрика: В мире

В Южной Корее 11 человек пропали без вести в результате пожара на судне

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Один человек погиб и еще 11 пропали без вести в результате пожара на небольшом рыболовецком судне недалеко от южнокорейского острова Чечжу. Служба береговой охраны Республики Корея (СБО РК) ведет поисково-спасательные работы.

Как сообщили в СБО РК, сегодня в 7 часов 9 минут по местному времени они получили сообщение о том, что в море в 76 км к западу от острова Чечжу горит рыболовецкое судно "Тэсон" водоизмещением 29 тонн. Сообщение было направлено другим судном, которое находилось в этом районе и экипаж которого увидел огонь.

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Примерно через час к "Тэсону" уже подошли корабли береговой охраны Южной Кореи. Судно выгорело почти целиком и перевернулось. При выходе из порта на борту находились 12 членов экипажа, включая 6 южнокорейцев и еще столько же граждан Вьетнама. На месте происшествия моряки СБО РК никого не обнаружили и начали поисково-спасательные работы.

В 10 часов 21 минуту примерно в семи километрах от места происшествия было обнаружено тело 66-летнего капитана судна по фамилии Чон. Остальные 11 членов экипажа пока не найдены и числятся пропавшими без вести.

В настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы, к которым привлечены пять вертолетов, один самолет и четыре судна. Стягиваются дополнительные корабли, вертолеты и группы местных местных спасателей. Задействованы силы СБО, ВМС, Управления лесной службы Республики Корея и гражданские суда, которые были в районе происшествия.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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