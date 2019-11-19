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19.11.2019 06:34
Рубрика: В мире

В Канаде корову продали за рекордные 106 тысяч долларов

В Канаде корову редкой породы купили за 106 тысяч долларов США. Аукцион прошел в городе Летбридж. Приобрести животное хотели фермеры из Канады, Мексики и Соединенных Штатов.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Она уникальна, таких коров мало", - рассказал один из покупателей Даррен Ангер. Он готовился к борьбе, но не думал, что лот вызовет такой интерес. А столь высокая цена за животное обусловлена хорошей генетикой.

Теперь купившая корову канадская компания по разведению крупного рогатого скота U2 Ranch намерена значительно расширить свое стадо элитных коров, сообщает ТАСС.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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