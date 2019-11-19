В Кремле назвали неприемлемыми претензии Киева по газу

В Кремле объяснили, почему Москва увязывает новый контракт по газу с Киевым со спором по старому.

На просьбу оценить недавние заявления украинской стороны насчет газовых переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Мне нечего добавить к пояснениям президента Путина в Бразилиа на пресс-конференции. Принципиально нового ничего нет".

Представитель Кремля напомнил, что глава государства сказал, что есть опасность войти в новый год без соответствующего соглашения и объяснил, почему это плохо.

На вопрос, почему Россия новый контакт увязывает с спором по старому, Песков объяснил - "потому что считаем абсолютно абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые претензии" - и вновь заметил, что ему нечего добавить к пояснениям президента.