В Кремле ответили на вопрос о планах муниципальной реформы

В Кремле думают над тем, как решить проблему разрыва между федеральной, региональной и муниципальной властью.

На вопрос о том, означают ли недавние заявления президента про отделение муниципального уровня власти от других подготовку муниципальной реформы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: "Напрямую не значат".

"Но определенный разрыв... присутствует между федеральным, региональным и муниципальным уровнем - это неоднократно констатировалось", - продолжил представитель Кремля.

"Сейчас как раз думают, как избавиться от разрыва в самых различных областях, - сообщил Песков. - Определенная неэффективность налицо, о чем неоднократно говорил президент".