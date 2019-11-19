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В Малом театре прокомментировали госпитализацию Юрия Соломина

Новости
    19.11.2019, 10:56
Текст:   Олег Усков

Доставленный в одну из московских больниц 84-летний Народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин чувствует себя нормально.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного академического Малого театра России.

Где подчеркнули, что ни о какой экстренной госпитализации речи не было.

"Юрий Мефодьевич в больнице, но никакой экстренной госпитализации, как пишут СМИ, не было, и чувствует он себя нормально", - заявила пресс-атташе театра.

Юрий Соломин - актер, режиссер театра и кино, педагог. С 1988 года - худрук Государственного академического Малого театра России.

Среди наиболее известных работ роли в фильмах и сериалах "Красная палатка", "Адъютант его превосходительства", "Инспектор уголовного розыска", "Хождение по мукам", "ТАСС уполномочен заявить".

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