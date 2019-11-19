В Минобороны РФ выразили недоумение в связи с обвинениями МИД Турции

Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о якобы невыполнении Россией своих обещаний по Сирии вызвало в министерстве обороны РФ недоумение. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Днем ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара по-прежнему решительно настроена оттеснить курдские формирования, которые считает террористическими, от турецко-сирийской границы. По его словам, Анкара готова ради этих целей возобновить военную операцию "Источник мира". Одновременно с этим Чавушоглу обвинил США и Россию в невыполнении договоренностей по Сирии. В октябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение о совместном патрулировании на севере Сирии.

"Россия, хотим напомнить, в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между РФ и Турцией" от 22 октября 2019 года. Досрочно было обеспечено разведение конфликтующих сторон, в настоящее время проводится совместное с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии", - сказал генерал.

Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии, по словам Конашенкова, перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, в то же время разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям.

Российский центр по примирению враждующих сторон параллельно занимается обеспечением гуманитарной помощью жителей Заевфратья. Активно при помощи России принимаются меры по восстановлению разрушенной в ходе боевых действий гражданской инфраструктуры.

"Благодаря реализуемому РФ комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в данном регионе. А заявление главы МИД Турции с призывом о развязывании боевых действий может только обострить ситуацию на севере Сирии", - отметил Конашенков.