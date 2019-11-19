В Минобороны РФ выразили недоумение в связи с обвинениями МИД Турции

Новости

Путин посетит форум "Россия зовет!" 15:30
Около 10 легкоатлетов Беларуси способны бороться за медали в Токио 15:30
В Саратове пообещали восстановить теплоснабжение 200 домов 15:21
Медведев призвал создавать равные условия для российских и белорусских фирм 15:20
Видео: мнение россиян о "красивых" автономерах 15:20
Путин поручил правительству заняться мостом через Лену 15:19
Егор Крид пообещал не материться на концерте в Тюмени 15:17
В Крыму рассказали о первых заявках на строительство игорной зоны 15:15
В Испании найдены старейшие веревки, сделанные человеком 15:15
Силачи протащат состав в честь запуска поездов по Крымскому мосту 15:14
Музей Прадо в Испании отмечает свое 200-летие 15:13
В Башкирии экс-полицейского осудили за махинации с землей 15:13
В Дагестане задержали мошенника, торговавшего должностями в полиции 15:07
"Пятерку" без пробега на 29 лет забыли в гараже 15:07
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление 15:05
В Кирове воспитателя детсада заподозрили в унижении детей 15:04
На Дону пациентам вживляли импланты неизвестного происхождения 15:01
Главного кадровика нижегородской полиции заподозрили во взятке 15:00
В ночь на среду ожидается сильный туман в столичном регионе 14:59
Ученые привели еще один аргумент в пользу внеземного происхождения жизни 14:50
В Татарстане завели дело против матери, усадившей ребенка за руль 14:40
В Германии призвали сделать шаг для устранения противоречий между Западом и РФ 14:37
Киев: Граждане РФ не смогут приобрести сельхозземли на Украине 14:31
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок в Сирию 14:27
Сотрудники МФЦ расскажут о капремонте поликлиник по новому стандарту 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 14:56
Рубрика: Власть

В Минобороны РФ выразили недоумение в связи с обвинениями МИД Турции

Текст: Иван Петров
Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о якобы невыполнении Россией своих обещаний по Сирии вызвало в министерстве обороны РФ недоумение. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Фото: Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Днем ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара по-прежнему решительно настроена оттеснить курдские формирования, которые считает террористическими, от турецко-сирийской границы. По его словам, Анкара готова ради этих целей возобновить военную операцию "Источник мира". Одновременно с этим Чавушоглу обвинил США и Россию в невыполнении договоренностей по Сирии. В октябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение о совместном патрулировании на севере Сирии.

Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
РФ и Турция завершили очередное совместное патрулирование в Сирии

"Россия, хотим напомнить, в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между РФ и Турцией" от 22 октября 2019 года. Досрочно было обеспечено разведение конфликтующих сторон, в настоящее время проводится совместное с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии", - сказал генерал.

Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии, по словам Конашенкова, перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, в то же время разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям.

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Авиация РФ появилась в сирийском городе Камышлы на границе с Турцией

Российский центр по примирению враждующих сторон параллельно занимается обеспечением гуманитарной помощью жителей Заевфратья. Активно при помощи России принимаются меры по восстановлению разрушенной в ходе боевых действий гражданской инфраструктуры.

"Благодаря реализуемому РФ комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в данном регионе. А заявление главы МИД Турции с призывом о развязывании боевых действий может только обострить ситуацию на севере Сирии", - отметил Конашенков.

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Турция Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии Турецко-сирийский конфликт Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил правительству заняться мостом через Лену
Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую
"Роскосмос" обещал решить вопрос с выделением американцам мест в "Союзах"
Мариинский театр даст благотворительный концерт в поддержку Венеции
Пропавшего редактора "Интерфакса" нашли живой