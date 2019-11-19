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19.11.2019 19:52
Рубрика: Власть

Не надо угроз

В Минобороны России прокомментировали заявления главы МИД Турции
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)
В военном ведомстве РФ с недоумением восприняли слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия якобы не выполняет своих обещаний по отводу курдских отрядов самообороны от турецко-сирийской границы. Такое же недоумение, если не сказать больше, вызвала у наших военных угроза чиновника из Анкары возобновить военную операцию на севере Сирии.
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
РФ и Турция завершили очередное совместное патрулирование в Сирии

В ответ официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что наша страна в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией" от 22 октября. "Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии. Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям", - напомнил генерал.

Призыв к развязыванию боевых действий может привести к обострению ситуации на севере Сирии

Кроме того, по словам Конашенкова, российский миротворческий Центр направляет гуманитарную помощь жителям Заевфратья. Также принимаются меры по восстановлению разрушенной в ходе боевых действий гражданской инфраструктуры. "Благодаря реализуемому Российской Федерацией комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в данном регионе", - сообщил Конашенков. А заявление главы МИД Турции с призывом о развязывании боевых действий может, по его словам, привести к обострению ситуации на севере Сирии, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии Ситуация в Сирии
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