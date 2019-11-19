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19.11.2019 11:19
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе в Москве выступят Эверласт и Mgzavrebi,покажут новое шоу Cirque du Soleil, отметят день рождения Окуджавы, а группа "Несчастный случай" отпразднует 20-летие "халатных концертов".
Фото: Cirque du Soleil Фото: Cirque du Soleil
Фото: Cirque du Soleil

Кто играет: Труппа Cirque du Soleil.

Что играет: Шоу Crystal.

Почему идти: Cirque du Soleil заново изобретает жанр ледовых шоу - так же, как когда-то заново изобрел шоу цирковое. Высокий накал актерских страстей, экстремальное фигурное катание и фристайл объединены с цирковыми дисциплинами - воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой. Премьера шоу Crystal состоится в Москве, а затем его увидят в Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге

Где, когда, сколько: ДС "Лужники"; 22 ноября - 8 декабря; 1760- 7 000 руб.

Фото: Line Up

Кто играет: Эверласт.

Что играет: Рэп-рок.

Почему идти: Эрик Шроди по прозвищу "Вечный" известен прежде всего по работе в группе с многозначительным названием House Of Pain; его тяжелый, сиплый, словно продубленный всеми ветрами голос действительно сочился болью. Сегодня Эверласт мешает блюз, рэп, рок и кантри с сэмплами, добавляя в эту смесь еще больше тяжести и кряжистости, и делать свое дело умеет. Музыка, конечно, на любителя, но она уж, по крайней мере, подлинная.

Где, когда, сколько: Клуб RED; 22 ноября; 2 400 - 6 000 руб.

Фото: ООО "Авокадо"

Кто играет: Группа "Несчастный случай".

Что играет: Поп-рок.

Почему идти: 20 лет назад группа "Несчастный случай", которой надоели обычные выступления, придумала новый формат - "халатные" концерты. На сцене стоит накрытый стол, к нему по очереди приглашаются зрители, проводят там какое-то время с одетыми в домашние халаты музыкантами, выпивают и закусывают, а потом, совершенно счастливые, возвращаются в зал. На юбилейном "халатнике" прозвучат любимые хиты и новые песни группы, будут специальные гости и множество сюрпризов, раскрывать которые "Несчастный случай" не спешат. Но ничего - увидим их на концерте.

Где, когда, сколько: Московский театр мюзикла; 25 ноября; 1 000 - 5 000 руб.

Фото: T.C.I. EVENTIM LIVE

Кто играет: Группа Mgzavrebi.

Что играет: Этно-рок.

Почему идти: Музыка группы Mgzavrebi напоминает атмосферу кавказского застолья, где всегда царят душевность и добросердечие. Такое чувство, что этим тбилисцам хочется крепко обнять своих друзей, которых с каждым концертом в России становится все больше. Чтобы понять, о чем эти обаятельные, пропитанные теплом и солнцем песни, не обязательно знать грузинский язык - все главное понятно на уровне эмоций: да здравствуют жизнь, дружба, любовь! И это, наверно, лучший тост в хмурую московскую осень.

Где, когда, сколько: Клуб "1930" (Москва); 21 ноября; 2 500 до 10 000 руб.; Клуб "Морзе" (Санкт-Петербург; 7 декабря; 1 400 - 4 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Елена Камбурова, Светлана Крючкова, Олег Погудин, Евгения Симонова, Ирина Муравьева, Дмитрий Назаров, Ирина Сурина, Алика Смехова, Роман Ланкин, Юлия Ауг, Максим Маминов, Веста Солянина, группа Piramidy, группа Juno17, Ансамбль "Бархатный сезон".

Что играет: Песни Булата Окуджавы.

Почему идти: Мы привыкли называть бардовскими все те песни, где текст рассчитан больше чем на три извилины. Но, если честно, Окуджава ни в какие барды не вписывается. Это просто прекрасный поэт, который иногда пел свои стихи под расстроенную гитару и не самым приятным голосом. Те, кому Булат Шалвович дорог не за гитарное мастерство и профессиональный вокал, а за ум и сердце, приглашаются на концерт, где известные (и не очень) актеры и музыканты постараются в точности передать не столько содержание, сколько сам дух песен Окуджавы.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 23 ноября; 800 - 2 100 руб.

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