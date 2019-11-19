В начале 2020 года должна быть введена в эксплуатацию Белорусская АЭС в Гродненской области. Событие знаковое, как для России, так и для Беларуси.

Партнерство в сфере ядерной энергетики вполне может стать одним из скрепляющих звеньев Союзного государства. "Сейчас республика является нетто-импортером электроэнергии, закупая ее у России. С вводом Белорусской АЭС Минск полностью покроет потребности своих территорий, - пояснил эксперт-аналитик Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Сергей Алихашкин. - Генподрядчик АЭС - "Атомстройэкспорт", дочка российского "Росатома". Первоначально пуск первого энергоблока планировался в конце 2019 года. Сейчас сроки запуска перенесены на начало 2020 года. После запуска АЭС Белоруссия получит дополнительно около 2400 мВт электрической энергии".

Особое внимание уделено безопасности проекта станции. Выбор был сделан в пользу проекта станции поколения 3+ с технологией ВВЭР, потому что это самая апробированная, надежная и экономичная технология. На тот момент АЭС поколения 3+ умели делать только Америка, Франция и Россия. Проект Белорусской АЭС почти идентичен Тяньваньской АЭС, которую строил "Росатом". Но в Беларуси будет более мощный реактор.

Достоинства российского проекта общепризнаны. У него самый высокий коэффициент установленной мощности. Он выше, чем у технологий из других стран. Его надежность подтверждают даже конкуренты.

Сотрудничество двух стран в сфере ядерной энергетики расширяется. "В рамках партнерских отношений белорусской стороне предлагается участвовать в работе Международного центра исследований на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), - рассказал Сергей Алихашкин. - Это будущий уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире, который обеспечит развитие ядерного потенциала наших стран на ближайшие десятилетия".

У российского проекта самый высокий коэффициент установленной мощности

Контакты стран не ограничиваются только ядерной энергетикой. Определенный прогресс и перспективы просматриваются в области возобновляемых источниковэнергетики (ВИЭ). В Беларуси это очень популярная тема. К концу этого года доля ВИЭ в общей генерации достигла 6%. Показатель достаточно большой. Например, в России доля ВИЭ меньше 1%.