В начале 2020 года должна быть введена в эксплуатацию Белорусская АЭС в Гродненской области. Событие знаковое, как для России, так и для Беларуси.

Партнерство в сфере ядерной энергетики вполне может стать одним из скрепляющих звеньев Союзного государства. "Сейчас республика является нетто-импортером электроэнергии, закупая ее у России. С вводом Белорусской АЭС Минск полностью покроет потребности своих территорий, - пояснил эксперт-аналитик Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Сергей Алихашкин. - Генподрядчик АЭС - "Атомстройэкспорт", дочка российского "Росатома". Первоначально пуск первого энергоблока планировался в конце 2019 года. Сейчас сроки запуска перенесены на начало 2020 года. После запуска АЭС Белоруссия получит дополнительно около 2400 мВт электрической энергии".

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Ведущим специалистам выданы разрешения для работы на белорусской АЭС

Особое внимание уделено безопасности проекта станции. Выбор был сделан в пользу проекта станции поколения 3+ с технологией ВВЭР, потому что это самая апробированная, надежная и экономичная технология. На тот момент АЭС поколения 3+ умели делать только Америка, Франция и Россия. Проект Белорусской АЭС почти идентичен Тяньваньской АЭС, которую строил "Росатом". Но в Беларуси будет более мощный реактор.

Достоинства российского проекта общепризнаны. У него самый высокий коэффициент установленной мощности. Он выше, чем у технологий из других стран. Его надежность подтверждают даже конкуренты.

Сотрудничество двух стран в сфере ядерной энергетики расширяется. "В рамках партнерских отношений белорусской стороне предлагается участвовать в работе Международного центра исследований на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), - рассказал Сергей Алихашкин. - Это будущий уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире, который обеспечит развитие ядерного потенциала наших стран на ближайшие десятилетия".

У российского проекта самый высокий коэффициент установленной мощности

Контакты стран не ограничиваются только ядерной энергетикой. Определенный прогресс и перспективы просматриваются в области возобновляемых источниковэнергетики (ВИЭ). В Беларуси это очень популярная тема. К концу этого года доля ВИЭ в общей генерации достигла 6%. Показатель достаточно большой. Например, в России доля ВИЭ меньше 1%.

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