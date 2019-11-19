В ПФР напомнили, кто имеет право на предпенсионные льготы

С начала года свой официальный статус предпенсионера и, соответственно, право на положенные по этому статусу льготы подтвердили свыше 1,1 млн граждан соответствующего возраста, сообщили сегодня в Пенсионном фонде России.

Речь идет о праве гражданина, достигшего предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответствующие сведения направлялись работодателям, органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в клиентских службах Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ.

Наибольший объем подтверждающих сведений с начала года был передан работодателям - это сведения о 315 тыс. человек. На основании этих данных администрации предприятий и организаций обязаны предоставить два выходных дня в год для прохождения предпенсионером диспансеризации. Кроме того, напомнили в ПФР, в отношении таких работников действуют особые меры защиты: работодатели несут ответственность за их увольнение или отказ в приеме на работу по причине возраста.

Информационный обмен происходил на основе соглашений, заключенных Пенсионным фондом с компаниями-работодателями. В настоящее время такие соглашения есть с 1,2 млн предприятий, уточнили в ПФР.

Почти 300 тыс. запросов поступило из центров занятости, которые занимаются профессиональное переобучением и повышением квалификации предпенсионеров. Согласно закону, когда предпенсионер проходит обучение по направлению центра занятости или ищет работу с его помощью, он имеет право на получение пособия по безработице в повышенном размере.

Через ЕГИССО (Единую информационную систему социального обеспечения) право на предпенсионные льготы подтвердили 141 тыс. человек. Сведения ПФР направлялись органам социальной защиты, которые предоставляют региональные меры поддержки, определяемые законами субъектов РФ. Такие льготы, в частности, могут касаться лекарств, проезда на транспорте или оплаты жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно обратиться в клиентскую службу в управлении Пенсионного фонда. Также можно сделать и дистанционный запрос: через личный кабинет на официальном сайте ПФР. Таким способом справки с начала года получили около 370 тыс. человек.

Льготы предпенсионерам начали предоставлять с 2019 года, ранее воспользоваться этими мерами поддержки могли только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста (либо в границах прежнего пенсионного возраста) - с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Это общий порядок.

При этом право на предпенсионные льготы определяется индивидуально с учетом разных факторов, включая регион проживания, наличие специального стажа, характер условий труда, а также вид конкретной льготы. Например, предпенсионный возраст тех, у кого есть право досрочного выхода на пенсию, отличается от предпенсионного возраста людей, выходящих на пенсию по общим основаниям. Аналогично отличается предпенсионный возраст по трудовым и налоговым льготам.

Несмотря на то, что для многих россиян пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, право на предпенсионные льготы им все равно было предоставлено. Это в первую очередь относится к гражданам, имеющим право на досрочное назначение пенсии или, например, многодетным мамам с пятью детьми.