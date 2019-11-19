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19.11.2019 11:30
Рубрика: Общество

Проект по повышению конкурентоспособности российских вузов обновится

Текст: Мария Агранович
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В следующем году проект по повышению конкурентоспособности российских вузов обновится. Уже известно, что будет новый конкурс, и по его итогам в "клуб" войдут 30 новых университетов. Сейчас их 21.

Кроме того, из 30 вузов-участников планируется выделить так называемую "премьер-лигу". Об этом сообщил на конференции Проекта 5-100, которая проходит сейчас Москве, заместитель председателя Совета проекта Андрей Волков.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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- На 19 ноября мы договорились с правительством и министром науки и высшего образования, что отбираем 30 университетов и после, в течение 2 лет, выберем из них "премьер-лигу": вузы, с которых будет особый спрос и к которым мы будем применять повышенные критерии, - уточнил Волков.

По словам Волкова, их будет не больше десяти: может быть три, а может быть, например, семь.

Также решено гораздо жестче относиться к остальным университетам, которые войдут в проект. Вузам придется смириться с тем, что они могут "вылететь" из проекта. "Некоторым это будет даже полезно", - сказал Андрей Волков.

Еще одна новинка, которую обсуждают в офисе Проекта 5-100 - создание группы вузов-кандидатов. По прогнозам Андрея Волкова, в 2020 году свои силы в конкурсе на право участия в проекте попробуют около 100 российских вузов. Кроме отбора 30 победителей есть мысль выделить группу тех, кто был близко к победе, но немного не дотянул. В случае, если кто-то будет "отчислен" из проекта, на его место возьмут вуз со "скамейки запасных". Таким образом, не нужно будет проводить дополнительную процедуру отбора и перераспределять финансы.

Общество Образование Реформа образования
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