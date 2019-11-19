В России появятся уникальные средства против вирусов

Вакцину против любой, даже ранее неизвестной инфекции готовы разработать и выпустить в производство научные центры Роспотребнадзора, заявила глава санитарного ведомства Анна Попова. По ее словам, Роспотребнадзор в рамках центра геномных исследований мирового уровня будет разрабатывать и внедрять в медицинскую практику уникальные, высокоэффективные средства противодействия высокоопасным вирусам.

"Роспотребнадзор в создании вакционных платформ использует последние достижения генетики, такие как геномное редактирование, которые позволяют в случае необходимости быстро разработать и начать производство вакцины против какой-либо новой инфекции, даже ранее неизвестной", - отметила Анна Попова.

Геномное редактирование - это внесение изменений в генетический аппарат клеток. Технология позаимствована у бактерий, которые с помощью подобной системы борются с вирусами - бактериофагами. Выяснилось, что бактерии через некоторые время перестают поддаваться воздействию фагов. Оказалось, что они создали такую систему, которая позволяет им находить и вырезать куски этого вируса из своего генома и таким образом защищаться от инфекции.

Сейчас сотрудники научных организаций Роспотребнадзора и вьетнамские специалисты исследуют опасные новые и возвращающиеся инфекции Юго-Восточной Азии (чума, грипп птиц, мелиоидоз, трансмиссивные вирусные лихорадки, риккетсиозы и др.), изучают циркулирующих в регионе возбудителей вирусных гепатитов, энтеровирусных инфекций, туберкулеза. "Среди новых диагностических разработок - мультиплексная тест-система для иммунодиагностики эндемичных боррелиозов, ПЦР-система для выявления возбудителя мелиоидоза и родственных патогенных для человека бактерий, тест-системы для ПЦР-детекции атипичных штаммов возбудителя туберкулеза, вируса японского энцефалита", - подчеркнула Анна Попова.