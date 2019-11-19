"Такой ЖЕ" - первый в России YouTube-канал о жизни и творчестве особенных людей. Его основатель и ведущий Евгений Белоголовцев в первых выпусках рассказывает о себе, вдохновляя зрителей на полноценную жизнь, невзирая на диагноз. Когда-то врачи не давали ему шансов, а теперь парень уверен, что с ДЦП можно покорить не только сцену, но и мир.

Все возможно

Евгению - 31. Он занимается роллер-спортом, следж-хоккеем, футболом, скалолазанием, водными и другими видами спорта. Еще парень играет в театре и частый гость в телестудиях, он даже вел выпуск новостей на канале "Раз ТВ" в образе Ларри Кинга. Словом, Евгений прирожденный актер и журналист, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть один из выпусков на его канале "Такой ЖЕ". "У меня ДЦП. Людям с таким диагнозом приходится каждый день прилагать огромные усилия, чтобы преодолеть тяжелейший недуг. Но своим примером я хочу показать, что не нужно замыкаться и превращать свою жизнь в историю болезни, лучше поискать в себе таланты и попытаться показать их миру", - рассказывает Женя. Вместе с неуверенной походкой, проблемами с сохранением равновесия, слабостью мышц, еще в детстве у него проявились невероятные творческие способности. Время шло, и от домашнего кукольного театра Евгений перешел в школьную театральную студию, а затем поступил на актерский факультет в Институт театрального искусства и шоу-бизнеса. "А теперь Женька у нас звезда", - с гордостью говорит папа Сергей Белоголовцев. Будучи актером, телеведущим и одним из самых ярких комиков, он поддерживает сына во всех начинаниях: "Когда Женя захотел сделать YouTube-канал, я предложил помочь с названием. А идея родилась у него - снимать серьезные и шуточные сюжеты о жизни и творчестве людей с ограниченными возможностями". По его словам, канал будет интересен абсолютно всем и лишний раз напомнит, что людей с инвалидностью не надо бояться и сторониться, они - такие же, как все мы.

Чтобы снимать ролики, в распоряжении Жени небольшое, но все-таки телевизионное производство. Все благодаря отцу, который в апреле на свое 55-летие попросил друзей дарить деньгами. На них и купили технику. "Съемки перестали быть сокровенным знанием для обученных людей, сейчас у каждого под рукой телефон с камерой и в открытом доступе программы монтажа. Но я и Женя давно мечтали о канале с качественными сюжетами, которые могли бы выходить на ТВ", - добавляет Сергей.

Я на коне!

"Парк культуры", "Дела житейские", "Кулинарные рецепты", "Танцуют все" - всего на канале 14 выпусков плюс интервью Евгения различным каналам и выступления на ток-шоу. Число подписчиков ежедневно растет. Пока их около двух тысяч, но и каналу лишь чуть больше полугода. Один из репортажей блогер снял в Центре социокультурной анимации "Одухотворение", куда решил сходить на урок танцев. Первые кадры: под музыку вместе с остальными учениками Женя делает фигуры на замирание, затем резко разворачивается, и его подхватывает партнерша, чтобы закружить в танце. "Я очень боялся столкновения", - признается он. После энергичного урока одно за другим интервью у танцоров, волонтеров центра и его руководителя Леонида Тарасова. Все сошлись в одном: танцевать может каждый. Отдельный сюжет на канале посвящен иппотерапии - методу реабилитации с помощью верховой езды. На конном дворе Женя впервые садится на лошадь, ему рассказывают, как общаться с животными и ухаживать за ними. Один из самых ярких выпусков называется "Лыжи мечты", и по нему можно догадаться, что вместе с другими ребятами с ДЦП Евгений встал на горные лыжи. Глядя на него, сложно поверить, что свои первые шаги он сделал только в 5 лет. "Я сам не ожидал от себя, что смогу. Хотя на роликах катался. Первые занятия ездил на слайдере. Через шесть уроков смог спускаться с горы на буксире за палку, которую держали волонтеры. После 12 занятий я спускался по трассе сам под наблюдением инструктора", - делится впечатлениями Женя. После этого он почти влегкую осилил байдарку и сапборд, а еще летом занялся скалолазанием.

Есть на канале и вкусная рубрика рецептов. Женя показывает подписчикам, как готовить итальянскую пасту "Орсо Джалло", что в переводе означает "Желтый медведь": "У меня есть друг детства - Винни-Пух. Я решил увековечить нашу дружбу в этой пасте. Серьезное в этой программе то, что во время готовки мы учим итальянский язык, называя все продукты с переводом".

Особый эфир

В общей сложности съемки 10-минутной программы длятся три часа. "Смена планов, интервью, монтаж с информационными вставками - все это небыстро", - деловито отвечает Женя. Тем не менее весь процесс для блогера - настоящий праздник. "Самый волнующий и долгий момент перед началом съемок. Ждешь, когда правильно поставят свет, займут свои места камеры. А еще нужно, чтобы папа ушел, потому что он переживает, а от этого и я волнуюсь еще больше", - признается Евгений. "Он меня буквально выгоняет с площадки, - добавляет Сергей. - Когда мы снимали первый выпуск, у меня сердце замирало от волнения, в итоге я оказался за дверью и ждал, как студент, когда же меня позовут".

Совсем скоро на канале выйдет новая программа о жизни подопечных благотворительного фонда "Лизонька". Из звездного - интервью с Павлом Санаевым. Приглашение на программу получит и Сергеич (Сергей Кутергин) - резидент Comedy Club. "У меня много талантливых друзей с особенностями развития. Но я всегда рад знакомству, и если кто-то хочет стать героем программы, может в комментариях под видео оставлять сообщение. Кстати, в декабре на канале пройдет скайп-конференция, приглашаю всех, будет интересно и весело", - поделился планами Евгений.