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19.11.2019 18:52
Рубрика: Власть

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Текст: Татьяна Замахина
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В России предлагают ввести механизм единой минимальной цены на табачные изделия. Законопроект об этом внесен в Госдуму.

Поправить таким образом Налоговый кодекс предложила группа депутатов от "Единой России" и ЛДПР.

Отметим, что в России на данный момент запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной. Последняя устанавливается производителем. Кроме того, нельзя продавать дешевле минимальной розничной - она составляет 75% от максимальной.

Фото: iStock
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Авторы предлагают изменить нынешнюю схему. Установить для всех сигарет единую "минималку" и рассчитывать ее, исходя из наименьшего значения ставки акциза на пачку, а также НДС.

По расчетам авторов законопроекта, в нынешнем году самая низкая цена пачки сигарет составила бы около 86 рублей.

Цель этой инициативы - борьба с нелегальной табачной продукцией. Из-за несовершенства нынешнего законодательства рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами, указали авторы. При этом они продаются по экономически необоснованным заниженным ценам - зачастую даже ниже налоговой составляющей.

Так, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России в 2019 году составляет около 115 рублей. Нелегальная же продукция продается по цене 45-55 рублей. Если работать по закону, то это невозможно, ведь на долю налогов (акциз и НДС) в стоимости пачки не может приходиться менее 62 рублей.

Нововведение не затронет легальных производителей, уточнили депутаты.

По данным экспертов, доля нелегальных сигарет на российском рынке в первом квартале 2019 года выросла до 10,3%. Годом ранее было 7,7%.

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