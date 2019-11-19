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19.11.2019 10:42
Рубрика: Культура

В России снимут фильм о Чикатило

Текст: Сусанна Альперина

Сегодняшний день в плане кино принес две новости. Первая - Фонд кино получил право стопроцентного финансирования производства проектов. Правда, это относится лишь к фильмам для детей и семейной аудитории, а также к мультфильмам.

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Вот что пишет по этому поводу профильное издание "Бюллетень кинопрокатчика": "Российский Фонд кино получил право обеспечивать полное финансирование производства кинопроектов, если речь идет о "национальных фильмах для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмах ведущих российских режиссеров-мультипликаторов". Об этом сообщается на сайте организации, где опубликован соответствующий приказ. Ранее, Фонд не мог покрывать более 70% бюджета фильма. Помимо объемов бюджетного финансирования проектов они затрагивают и другие важные аспекты. Так, в приказе прописано увеличение допустимого срока производства уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих режиссеров-мультипликаторов до 5 лет. Ранее этот срок ограничивался тремя годами. Кроме того, разъяснено понятие "ведущий режиссер-мультипликатор". Соответствующий этим критериям человек может быть как режиссером-постановщиком, так и художественным руководителем уникального авторского национального анимационного фильма".

Фото: kinopoisk.ru
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Изменения вступили в силу 18 ноября. А 19 ноября проходит очередная защита проектов в Фонде кино. На этот раз, говоря официальным языком, "очная защита проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний)". Всего в течение дня будет рассмотрено 40 проектов - для этого собрался солидный Экспертный совет. И первый фильм, который представили на суд экспертов, уже заставил поежиться. Это картина "Казнь", в основе которой - "переосмысленные материалы" по делу серийного убийцы Андрея Чикатило. Однако фильм не основан на реальных событиях, хотя материалы настоящего дела вошли в него. Картина - вымысел. Об этом на защите рассказал режиссер-дебютант Лади Кватания. Продюсер Илья Стюарт сказал, что в картине будут задействованы актеры класса А, но он не стал раскрывать имена - боясь утечки в СМИ. Остается лишь предположить, что в роли маньяка выступит популярный актер Александр Паль, который, вместе с режиссером и продюсером принимал участие в защите. "Мне показался такой проект в наше время крепким, качественным и крутым", - сказал Александр Паль. Остается добавить, что бюджет картины - сто миллионов рублей. У Фонда просят 60 миллионов. На момент написания этой статьи были также представлены проекты "Таня и война" - он затрагивает тему блокады, "Свободное падение" - лента о космосе и личных отношениях. Среди ее консультантов - космические асы нашей страны.И еще одна сенсация - режиссер Петр Буслов хочет снять спортивную драму "Любовь". В основу легла реальная история, произошедшая в Бразилии, на которую наткнулись в интернете, - девочка, которую нашли в наркопритоне, станет чемпионкой мира.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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