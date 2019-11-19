В Сеуле прошел "Вечер друзей России"

В приветственном слове посол Российской Федерации в Республике Корея Андрей Кулик напомнил, что уже совсем скоро, в 2020 году будет отмечаться 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом. Дипломат выразил надежду, что собравшиеся на встрече друзья России продолжат делать большой вклад в развитие двусторонних отношений, а также укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и РК.
Посол также отметил, что в этом году шла активная работа для подготовки практической реализации инициативы "девяти мостов", которая является одним из краеугольных документов, определяющих направление развития российско-корейского сотрудничества в сфере экономики.
По поводу межкорейских отношений посол РФ отметил, что Россия "поддерживает усилия Республики Корея по развитию межкорейских отношений, искренне заинтересована в формировании надежной системы мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и готова активно участвовать в налаживании экономической кооперации между Севером и Югом, включая возобновление трёхсторонних проектов с участием России, РК и КНДР".
В рамках "Вечера друзей России" также состоялся небольшой концерт и прочие культурные мероприятия.