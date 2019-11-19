В Сеуле прошел "Вечер друзей России"

В Сеуле в посольстве Российской Федерации прошел "Вечер друзей России". В мероприятии приняли участие более 150 человек - представители политической, деловой, культурной, научной элиты Южной Кореи, которые занимаются развитием российско-корейских отношений. Также на встречу были приглашены постоянно проживающие в Корее россияне, послы и дипломаты ряда посольств стран СНГ.

В приветственном слове посол Российской Федерации в Республике Корея Андрей Кулик напомнил, что уже совсем скоро, в 2020 году будет отмечаться 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом. Дипломат выразил надежду, что собравшиеся на встрече друзья России продолжат делать большой вклад в развитие двусторонних отношений, а также укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и РК.

Посол также отметил, что в этом году шла активная работа для подготовки практической реализации инициативы "девяти мостов", которая является одним из краеугольных документов, определяющих направление развития российско-корейского сотрудничества в сфере экономики.

По поводу межкорейских отношений посол РФ отметил, что Россия "поддерживает усилия Республики Корея по развитию межкорейских отношений, искренне заинтересована в формировании надежной системы мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и готова активно участвовать в налаживании экономической кооперации между Севером и Югом, включая возобновление трёхсторонних проектов с участием России, РК и КНДР".

В рамках "Вечера друзей России" также состоялся небольшой концерт и прочие культурные мероприятия.