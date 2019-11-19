Новости

В гонку электропикапов вступает Karma 17:00
Крым отправит в Сирию 5000 тонн зерна 16:47
В Пензе семьям погибших в яме с кипятком выплатят компенсацию 16:40
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа 16:39
Полиция начала проверку по факту нападения на журналиста в Евпатории 16:35
Луис Энрике снова возглавил сборную Испании по футболу 16:35
В Симферополе стартует ремонт башни железнодорожного вокзала 16:28
Эндемик Суматры из-за сокращения ареала обитания начал нападать на людей 16:25
Зеленский обвинил Тимошенко в "договорняках" и "имитации заботы о народе" 16:21
В Турции раскопали саркофаг времен Христа 16:21
Christie's выставит на торги прижизненное издание Пушкина "Евгений Онегин" 16:19
Победители международных школьных олимпиад получили миллионные премии 16:18
Кузнецова: В приютах и тюрьмах Сирии находятся 146 российских детей 16:17
Как долго можно снимать квартиру в городах России по цене нового MacBook 16:07
В Петербурге мужчина зарезал барана во дворе многоэтажного дома 16:03
Китайскому среднему классу предложат свой Audi Q5 16:00
В США готовят новые санкции против "российских наемников" в Ливии 15:57
Генсек НАТО поддержал передачу Россией кораблей Украине 15:53
Известный американский борец с коррупцией попался на отмывании денег 15:52
Ученые рассказали, как сохранить слух с возрастом 15:47
На черноморском побережье найдены роскошные 1600-летние термы 15:40
В Кремле ответили на вопрос о планах муниципальной реформы 15:39
Путин посетит форум "Россия зовет!" 15:30
Около 10 легкоатлетов Беларуси способны бороться за медали в Токио 15:30
В Саратове пообещали восстановить теплоснабжение 200 домов 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 15:57
Рубрика: В мире

В США готовят новые санкции против "российских наемников" в Ливии

Текст: Александр Гасюк

В конгрессе США идет подготовка нового пакета санкций, под которые попадут некие "российские наемники в Ливии, а также другие нарушители прав человека". Как сообщает специализирующееся на изучении ситуации на Ближнем Востоке и северной Африке издание "Al-Monitor", международный комитет сената США вскоре представит соответствующий законопроект.

Фото: AP Photo/Vahid Salemi
США восстановят санкции в отношении иранского ядерного объекта в Фордо

Сообщается, что этот документ обяжет министерство финансов США ввести рестрикции в отношении ряда неназванных россиян. Объектов новых санкций предлагается внести в "черный визовый список" и заморозить их активы на территории США. Кроме того, проект закона обяжет власти США сотрудничать с международными гуманитарными организациями для доставки помощи ливийцам.

Сообщается, что авторами данной двухпартийной инициативы станут известные своим санкционным законотворчеством сенатор-демократ Крис Кун и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Недовольство на Капитолийском холме вызывает оказываемая Москвой поддержка силам под командованием руководителя Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. В настоящее время под контролем ЛНА находится восток и частично юг Ливии, а ее боевые подразделения с переменным успехом ведут наступление на Триполи.

В мире США Санкции и антисанкции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил правительству заняться мостом через Лену
Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
"Роскосмос" обещал решить вопрос с выделением американцам мест в "Союзах"
Мариинский театр даст благотворительный концерт в поддержку Венеции