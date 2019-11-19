В США готовят новые санкции против "российских наемников" в Ливии

В конгрессе США идет подготовка нового пакета санкций, под которые попадут некие "российские наемники в Ливии, а также другие нарушители прав человека". Как сообщает специализирующееся на изучении ситуации на Ближнем Востоке и северной Африке издание "Al-Monitor", международный комитет сената США вскоре представит соответствующий законопроект.

Сообщается, что этот документ обяжет министерство финансов США ввести рестрикции в отношении ряда неназванных россиян. Объектов новых санкций предлагается внести в "черный визовый список" и заморозить их активы на территории США. Кроме того, проект закона обяжет власти США сотрудничать с международными гуманитарными организациями для доставки помощи ливийцам.

Сообщается, что авторами данной двухпартийной инициативы станут известные своим санкционным законотворчеством сенатор-демократ Крис Кун и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Недовольство на Капитолийском холме вызывает оказываемая Москвой поддержка силам под командованием руководителя Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. В настоящее время под контролем ЛНА находится восток и частично юг Ливии, а ее боевые подразделения с переменным успехом ведут наступление на Триполи.