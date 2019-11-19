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Рубрика: В мире

В США открылась вторая неделя публичных слушаний по импичменту Трампу

Текст: Александр Гасюк
Во вторник в конгрессе США началась вторая неделя слушаний по делу об импичменте президенту Дональду Трампу, стартовавших по инициативе Демократической партии. Заседание комитета по разведке палаты представителей в настоящее время транслируется в прямом эфире американскими СМИ.
Дженнифер Уильямс и Александер Виндман. Фото: REUTERS Дженнифер Уильямс и Александер Виндман. Фото: REUTERS
Дженнифер Уильямс и Александер Виндман. Фото: REUTERS

Для дачи показаний против Трампа на Капитолийский холм прибыли сразу несколько свидетелей. Среди них сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) США, подполковник Александер Виндман, а также советник вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс. Указанные чиновники осведомлены о телефонных переговорах между президентами США и Украины, которые и стали поводом к проведению расследования о злоупотреблении Трампом полномочиями.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Трамп допустил возможность своего выступления на слушаниях по импичменту

Напомним, что претензии демократов, обозленных на Дональда Трампа из-за поражения на предыдущих президентских выборах в США, заключаются в фактической увязке американским лидером вопросов внутренней американской политики с внешнеполитической линией Вашингтона. В частности, Трамп якобы потребовал от Украины в обмен на продолжение военной помощи Киеву начать антикоррупционное расследование против компании Burisma Holdings, где работал Хантер Байден - сын бывшего вице-президента Джозефа Байдена. А именно Байден-старший собирается бросить вызов Трампу на выборах 2020 года в качестве главного кандидата от демпартии США.

Во второй половине дня в комитете по разведке нижней палаты конгресса США ждут экс-спецпредставителя по Украине Курта Волкера, а также бывшего эксперта по России в СНБ Тима Моррисона. Ранее Волкер утверждал, что ему было ничего не известно о предполагаемой задержке военной помощи Киеву.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Трамп раскритиковал назвавшую "неподобающим" разговор с Зеленским сотрудницу

Предполагается, что процесс слушаний по делу об импичменте продлиться несколько недель и завершится в Капитолии до 25 декабря. Исход расследования в отношении Дональда Трампа может решиться только в 100-местной верхней палате конгресса США - сенате. Между тем, у демократов имеется всего лишь 48 сенаторов при необходимых им для практического осуществления процедуры отставки презента США 67 голосах.

Первая неделя открытых слушаний, как пишут американские СМИ, не принесла никаких сенсаций в тщательно раскручиваемом "ослами" (эмблема демпартии США, - прим. "РГ") политическом шоу.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа
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