Вашингтон продлил Huawei лицензию на ведение бизнеса в США

Вашингтон еще на 90 дней продлил лицензию, позволяющую американским компаниям сотрудничать с китайской корпорацией Huawei.

Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп решил защитить информационно-коммуникационную инфраструктуру своей страны и подписал указ, создавший немало проблем рынку. В частности, компания Huawei попала в черный список, как представляющая "угрозу национальной безопасности США". Чуть позже Минторг выдал ей лицензию, дающую право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. В августе лицензию продлил еще на три месяца, напоминает ТАСС. Отметим, что американские госструктуры уже больше года не могу использовать оборудование, произведенное двумя корпорациями из Поднебесной - Huawei и ZTE.