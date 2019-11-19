Верховная рада: Киеву необходимо начать действовать в правовом поле

Для прекращения конфликта на Украине властям страны надо отойти от политики и начать действовать в рамках закона. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала NewsOne.

"Самое главное она (нынешняя власть - прим. "РГ") должна проанализировать ситуацию, которая была 2014 году на Украине. Я призываю закончить с политическими оценками. Хватит оценивать людей по принципу "ваши - наши". Пора отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле Украины", - приводит РИА Новости слова парламентария.

По мнению Кузьмина, Киеву также надлежит сделать выводы из ошибок предыдущей власти.