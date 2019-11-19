Верховный суд объяснил, когда можно пропустить работу

Хотя закон позволяет уволить за прогул, решение нельзя выносить сгоряча, надо все взвесить. Фото: photoxpress

По большому счету, нами распоряжается судьба, а не начальство, так что вовсе не обязательно спрашивать разрешения у босса, когда судьба взяла за горло. Достаточно просто предупредить начальника: извините, сегодня не могу.

В чрезвычайную ситуацию попала жительница Москвы: вечером она должна была заступать на дежурство, но в тот день ее племянник на хоккейной площадке получил клюшкой по носу. Нос был сломан. Мальчика повезли в больницу.

Закон природы: беда не приходит одна. Бабушка мальчика в это время лежала в больнице с инсультом, мама мальчика уехала ее проведать. А когда мама вернулась и увидела сына с разбитым лицом, ей стало плохо. Единственная, кто сохранял силы и рассудок, это тетя мальчика. Так что она не могла оставить ни сестру, ни ребенка, у которого, к слову, поднялась температура.

В этой ситуации она сделала все, что могла: предупредила начальство по SMS, а также договорилась с коллегой о подмене. Так что работа не пострадала, на вахте все равно кто-то был.

Вполне житейская ситуация обернулась скандалом. Начальство обвинило женщину в прогуле и уволило. Всей подноготной мы не знаем, видимо, все-таки дело в какой-то черной кошке, что пробежала между сотрудницей и начальством.

Суды первой и второй инстанции поддержали начальство. Мол, женщина не получила разрешения от начальства, а значит, уважительной причины пропустить вахту у нее не было.

Верховный суд России с такой логикой не согласился. Уважительная причина возникла в тот самый момент, когда из носа племянника пошла кровь, а его матери стало плохо.

Как поясняют юристы, Трудовой кодекс действительно позволяет работодателю уволить сотрудника за прогул без уважительных причин, поскольку это является грубым нарушением.

Однако при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

"Обязательным для правильного разрешения спора является установление обстоятельств и причин (уважительные или неуважительные) отсутствия работника на рабочем месте", - напоминает Верховный суд России.

Истица живет вместе со своей сестрой и ее сыном, они являются членами одной семьи, ведут общее хозяйство. Как сказано в сухих юридических документах, женщина принимает непосредственное участие в жизни и воспитании своего племянника: водит его в школу и спортивные секции, гуляет с ним. Так что рассказ про ЧП на хоккейной площадке и поездки с племянником по больницам вовсе не отговорки.

Более того, как выяснилось, такие подмены и предупреждения начальства звонком или по SMS были распространенной практикой в организации. Жизнь есть жизнь, у каждого что-то случается.

Подменившая женщину на дежурстве коллега также рассказала, что она предупреждала заместителя руководителя о том, что отработает смену за нее. До непосредственного же начальника ей не удалось дозвониться.

Инструкции о том, как предупредить руководителя об отсутствии на рабочем месте в отделении почтовой связи, не имеется, но сложился порядок звонить начальству и объяснять ситуацию, рассказала суду свидетель.

Верховный суд России указал, что нижестоящие судебные инстанции оставили без внимания факт, что руководство женщины не представило суду никаких доказательств, что оно при принятии решения об увольнении учитывало тяжесть вменяемого ей в вину дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. Не было никаких подтверждений тому, что начальство также учитывало предшествующее поведение сотрудницы и ее отношение к труду. Если она постоянно нарушала и все делала плохо, это одно. Если к ней не было претензий, это совсем другое. Почему руководство сосредоточилось только на одном прогуле, от которого никому не было никакого вреда?

Также судами первой и апелляционной инстанций не исследовалась возможность применения ответчиком иного, менее строгого вида дисциплинарного взыскания. Поэтому решение нижестоящих инстанций было отменено и отправлено на новое рассмотрение.

Первая инстанция уже учла позицию Верховного суда России. Увольнение было признано незаконным. Начальство обязано выплатить женщине 692,9 тысячи рублей - средний заработок за время вынужденного прогула - и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда. Вряд ли женщина и руководство дальше сработаются, поэтому она уволена по собственному желанию. То есть по хорошей статье.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"