Новости

Путин посетит форум "Россия зовет!" 15:30
Около 10 легкоатлетов Беларуси способны бороться за медали в Токио 15:30
В Саратове пообещали восстановить теплоснабжение 200 домов 15:21
Медведев призвал создавать равные условия для российских и белорусских фирм 15:20
Видео: мнение россиян о "красивых" автономерах 15:20
Путин поручил правительству заняться мостом через Лену 15:19
Егор Крид пообещал не материться на концерте в Тюмени 15:17
В Крыму рассказали о первых заявках на строительство игорной зоны 15:15
В Испании найдены старейшие веревки, сделанные человеком 15:15
Силачи протащат состав в честь запуска поездов по Крымскому мосту 15:14
Музей Прадо в Испании отмечает свое 200-летие 15:13
В Башкирии экс-полицейского осудили за махинации с землей 15:13
В Дагестане задержали мошенника, торговавшего должностями в полиции 15:07
"Пятерку" без пробега на 29 лет забыли в гараже 15:07
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление 15:05
В Кирове воспитателя детсада заподозрили в унижении детей 15:04
На Дону пациентам вживляли импланты неизвестного происхождения 15:01
Главного кадровика нижегородской полиции заподозрили во взятке 15:00
В ночь на среду ожидается сильный туман в столичном регионе 14:59
Ученые привели еще один аргумент в пользу внеземного происхождения жизни 14:50
В Татарстане завели дело против матери, усадившей ребенка за руль 14:40
В Германии призвали сделать шаг для устранения противоречий между Западом и РФ 14:37
Киев: Граждане РФ не смогут приобрести сельхозземли на Украине 14:31
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок в Сирию 14:27
Сотрудники МФЦ расскажут о капремонте поликлиник по новому стандарту 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 14:50
Рубрика: Общество

Ученые привели еще один аргумент в пользу внеземного происхождения жизни

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Японские ученые из университета Тохоку в Сендае на днях опубликовали работу, в которой сообщают: соотношение изотопов в сахаре, обнаруженном ими в метеоритах, "четко показывает внеземное происхождение, а также повышает вероятность того, что внеземные сахара способствовали образованию на ранней Земле биополимеров, таких как РНК".

Молекулы сахара не только питательны - они образуют важные строительные блоки для всех известных нам живых существ. Наконец, что не менее важно, они обеспечивают основу для молекул РНК и ДНК. Не исключено, полагают ученые, что биологически важные сахара попали из Вселенной на молодую Землю.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В ВОЗ рассказали, как снизить риск заболевания сахарным диабетом

Команда во главе с Ёсихиро Фурукавой обнаружила рибозу и другие сахара в трех углеродистых хондритах, включая Мерчисонский.

"Мы проанализировали сахара, - говорится в работе, - и приводим доказательства внеземного происхождения сахаров в примитивных метеоритах. Метеориты были переносчиками органических молекул на раннюю Землю".

Факт, что биосахара, такие как глюкоза и арабиноза, содержатся в так называемых углеродистых хондритах, группе углеродистых метеоритов, известен исследователям еще с 1960-х годов. Однако в то время их внеземное происхождение не могло быть доказано. В начале 2000-х годов внеземные сахарные кислоты и сахарные спирты были обнаружены на Мерчисонском метеорите, каменный дождь из обломков которого обрушился в 1969 году на окрестности Мерчисон (Австралия). По своему составу Мерчисонский метеорит относится к довольно редкой группе углеродистых хондритов, поэтому ученые то и дело возвращаются к его изучению.

Японские ученые, исследуя Мерчисонский метеорит и два других углеродистых хондрита, обнаружили все четыре типа так называемых альдопентозов. Это определенные сахара, основная цепь каждого из которых содержит пять атомов углерода: рибоза, арабиноза, ксилоза и ликсоза. Радиоуглеродный метод позволил ученым оценить заметный избыток тяжелого изотопа углерода 13С, что указывает на внеземное происхождение.

Таким образом, приходят к выводу ученые, эти биологически важные молекулы сахара возникли в космосе. "Мы также провели лабораторный эксперимент по моделированию потенциальной реакции образования сахара в космосе, - сообщают авторы. - Составы пентозов в метеоритах и состав лабораторных продуктов позволяют предположить, что метеоритные сахара образовались в результате формозоподобных процессов".

Общество Наука Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил правительству заняться мостом через Лену
Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую
"Роскосмос" обещал решить вопрос с выделением американцам мест в "Союзах"
Мариинский театр даст благотворительный концерт в поддержку Венеции
Пропавшего редактора "Интерфакса" нашли живой