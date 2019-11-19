Ученые привели еще один аргумент в пользу внеземного происхождения жизни

Японские ученые из университета Тохоку в Сендае на днях опубликовали работу, в которой сообщают: соотношение изотопов в сахаре, обнаруженном ими в метеоритах, "четко показывает внеземное происхождение, а также повышает вероятность того, что внеземные сахара способствовали образованию на ранней Земле биополимеров, таких как РНК".

Молекулы сахара не только питательны - они образуют важные строительные блоки для всех известных нам живых существ. Наконец, что не менее важно, они обеспечивают основу для молекул РНК и ДНК. Не исключено, полагают ученые, что биологически важные сахара попали из Вселенной на молодую Землю.

Команда во главе с Ёсихиро Фурукавой обнаружила рибозу и другие сахара в трех углеродистых хондритах, включая Мерчисонский.

"Мы проанализировали сахара, - говорится в работе, - и приводим доказательства внеземного происхождения сахаров в примитивных метеоритах. Метеориты были переносчиками органических молекул на раннюю Землю".

Факт, что биосахара, такие как глюкоза и арабиноза, содержатся в так называемых углеродистых хондритах, группе углеродистых метеоритов, известен исследователям еще с 1960-х годов. Однако в то время их внеземное происхождение не могло быть доказано. В начале 2000-х годов внеземные сахарные кислоты и сахарные спирты были обнаружены на Мерчисонском метеорите, каменный дождь из обломков которого обрушился в 1969 году на окрестности Мерчисон (Австралия). По своему составу Мерчисонский метеорит относится к довольно редкой группе углеродистых хондритов, поэтому ученые то и дело возвращаются к его изучению.

Японские ученые, исследуя Мерчисонский метеорит и два других углеродистых хондрита, обнаружили все четыре типа так называемых альдопентозов. Это определенные сахара, основная цепь каждого из которых содержит пять атомов углерода: рибоза, арабиноза, ксилоза и ликсоза. Радиоуглеродный метод позволил ученым оценить заметный избыток тяжелого изотопа углерода 13С, что указывает на внеземное происхождение.

Таким образом, приходят к выводу ученые, эти биологически важные молекулы сахара возникли в космосе. "Мы также провели лабораторный эксперимент по моделированию потенциальной реакции образования сахара в космосе, - сообщают авторы. - Составы пентозов в метеоритах и состав лабораторных продуктов позволяют предположить, что метеоритные сахара образовались в результате формозоподобных процессов".