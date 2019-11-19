Ученые впервые подтвердили наличие воды над поверхностью Европы

Американское космическое агентство NASA представило результаты исследования, проведенного группой ученых под руководством специалистов Центра космических полетов имени Годдарда. При помощи одного из самых больших наземных телескопов в мире она впервые зафиксировала присутствие водяного пара над поверхностью Европы.

Краткий отчет об исследовании приведен на сайте NASA. О наличии воды на Европе, одном из 79 спутников Юпитера, говорят давно. Так, еще 40 лет назад космический аппарат "Вояджер" сделал первые крупные снимки этой луны. На них были запечатлены коричневые трещины, покрывающие ледяную корку Европы.

Уже тогда было высказано предположение, что сквозь эти трещины вода может вырываться из недр Европы на ее поверхность. Эта гипотеза нашла подтверждение и в последующих исследованиях, но все они базировались на расчетных данных.

В новом исследовании ученые впервые зафиксировали огромные гейзеры, которые выбрасывают в атмосферу Европы большое количество воды в виде пара. Исследовательская группа во главе с Лукасом Паганини сумела обнаружить их при помощи одного из самых больших телескопов в мире, расположенного на Гавайях.

Известно, что молекулы воды излучают определенные частоты инфракрасного света, поскольку они взаимодействуют с солнечным излучением. Именно такой сигнал и зафиксировала группа Паганини, использовавшая спектрограф из обсерватории Кека. Он предназначен для измерения химического состав планетных атмосфер.

Наблюдения велись в 2016 и 2017 годах в течение 17 ночей. За этот период времени команда Паганини обнаружила один слабый, но отчетливый "сигнал водяного пара". Изучение полученных данных показало, что выброс молекул воды произошел на видимой с Юпитера стороне Европы.

По подсчетам исследователей, этот выброс был таким мощным, что содержащейся в нем воды хватило бы для наполнения олимпийского бассейна в течение нескольких минут. Вода поступала в атмосферу со скоростью около 2360 литров в секунду.

Тот факт, что за 17 ночей наблюдений был зафиксирован всего один подобный сигнал, говорит в пользу выдвинутых ранее гипотез о существовании гейзеров на Европе. То есть вода на ее поверхности появляется редко, но в большом количестве.

Первое подтверждение того, что водяной пар присутствует над поверхностью Европы, поможет ученым лучше понять ее внутренние процессы. Одна из популярных гипотез, например, гласит, что под ледяной коркой Европы, толщина которой составляет несколько километров, существует океан из жидкой воды. Но согласно другой гипотезе гейзеры могут бить из неглубоких резервуаров воды, которые возникают под ледяной коркой в результате таяния льда.

"Основные химические элементы - углерод, водород, кислород, азот, фосфор и серу, - необходимые для жизни, находят по всей Солнечной системе, - говорит Лукас Паганини. - Но жидкую воду довольно трудно найти за пределами Земли. Ученые еще не обнаружили непосредственно жидкую воду. Но мы нашли не менее хорошую вещь: воду в виде пара".

Полностью исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.