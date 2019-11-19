Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление

Сильные морозы обычно сопровождаются повышением атмосферного давления. Есть ли способы не допустить гипертонический криз, когда барометр показывает изменение давления?

По словам главного специалиста по медицинской профилактике минздрава РФ по Центральному федеральному округу Екатерины Ивановой, такие перепады тренируют сосуды человека.

- Понятия аномального атмосферного давления не существует, - сказала Екатерина Иванова. - На человека оказывает воздействие его быстрая смена. При патологии сосудов такие изменения будут заметны. Организм приспосабливается, если давление подскочило вверх и держится на новых значениях больше трех дней. Для здоровых сосудов это станет тренировкой.

Проблемы могут начаться в тот день, когда произошло изменение давления, и продержаться еще сутки.

В этот день обязательно надо соблюдать схему лечения, которую подобрали медики. Пусть вас не расслабляет то, что артериальное давление в норме. Все равно необходимо вовремя принять таблетки.

В эти периоды врачи советуют соблюдать щадящий режим. Те, у кого уже выявлены патологии сосудов, должны на несколько дней снизить физические нагрузки.

Как сообщает Вечерняя Москва, серьезный фактор риска при болезнях сердечно-сосудистой системы - соль. Чтобы снизить ее воздействие, надо прекратить солить пишу, ведь в продуктах и без этого много соли.

Медики настаивают на том, что любой человек должен контролировать артериальное давление и пульс. После двадцати лет надо приобрести тонометр и следить за своими показателями.