Установить дополнительные компенсации жителям, выселяемым из аварийных домов, а также ускорить ремонт старого, но относительно крепкого жилья, предлагает Минстрой. Законопроекты об этом рассматриваются в Госдуме.

По госпрограмме до 2026 года планируется снести около 12 миллионов квадратных метров аварийной жилплощади, переселив 660 тысяч человек. Однако ежегодно еще около 2 миллионов "квадратов" в России признаются аварийными. При этом эксперты подчеркивают, что не следует путать возраст дома с его состоянием. Даже столетние здания бывают весьма крепкими. А 40-летняя многоэтажка с общим износом в 50% может быть названа аварийной, если у нее отваливается стена.

Компенсации для собственников жилья и для тех, кто живет по договору социального найма, при расселении аварийного здания - разные. Так, наниматели имеют право получить равнозначное по площади жилое помещение. Собственникам выплачивается стоимость прежней квартиры.

"Норма - лукавая, - считает председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. - Что будет с этим собственником, если ему предоставят выкупную цену, на которую ничего нельзя купить? Да, у него двухкомнатная квартира в аварийном доме. Но земельный участок не поставлен на кадастровый учет, значит, это собственность муниципалитета, в выкупную цену она не входит. А что, кроме земли, стоит?" Внесенным в ГД законопроектом предлагается обязать власти до принятия решения о расселении многоэтажки поставить на кадастровый учет землю, на которой она возведена. Собственники квартир тогда станут и собственниками участка, а компенсации за это могут быть значительно выше, чем за жилье в рассыпающемся здании.

Вводятся и дополнительные меры господдержки переселенцев-собственников - их смогут устанавливать региональные власти. Жильцам предоставят, например, субсидии на приобретение жилья и на возмещение процентов по ипотечным кредитам. В законопроекте оговорено, что подобная матпомощь будет положена тем переселенцам, у кого нет другого жилья, помимо сносимого.

Еще одна существующая проблема - риск, что дом признают аварийным по настоянию застройщика, которому приглянулся участок для возведения, например, торгового центра. "В законопроекте мы предлагаем установить целевое назначение участка, освобождаемого при сносе жилого дома, - говорит замминистра строительства и ЖКХ Татьяна Костарева. - На нем можно будет построить только объекты социальной направленности, жилье с участием средств бюджета или сделать общественное пространство".

Предполагается изменить и порядок капитального ремонта изношенных, но не признанных аварийными домов. Регионам разрешат создавать отдельную "очередь" на капремонт для таких зданий.

Полная реконструкция, модернизация этих домов сейчас нередко оказывается чересчур дорогой. Применение самых современных материалов, с гарантией в 50 лет, тоже не имеет смысла, если понятно, что при любых раскладах дом не простоит дольше 20 лет. Нововведение - выделение домов с износом крыши, стен или фундамента более 70% и домов, где стоимость капремонта выше среднего, - в отдельную подпрограмму - позволило бы внедрить "индивидуальный подход" к их ремонту. Как пояснила "РГ" исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова, это позволило бы проводить в таких домах не комплексный капремонт, а самые первоочередные работы, которые позволят им в ближайшее время не "скатиться" в разряд аварийных. Но обновления самых "прохудившихся" систем можно будет дождаться гораздо быстрее, чем сейчас. "При этом никаких изменений в порядке уплаты взносов на капремонт законопроект не содержит и не создает предпосылок увеличения уровня взносов", - подчеркнули в Минстрое.