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19.11.2019 18:45
Рубрика: Экономика

В аварийном порядке

Выселяемым из ветхого жилья увеличат компенсацию
Установить дополнительные компенсации жителям, выселяемым из аварийных домов, а также ускорить ремонт старого, но относительно крепкого жилья, предлагает Минстрой. Законопроекты об этом рассматриваются в Госдуме.
Собственникам квартир в рассыпающемся доме предложат выкуп за землю. Фото: Photoxpress Собственникам квартир в рассыпающемся доме предложат выкуп за землю. Фото: Photoxpress
Собственникам квартир в рассыпающемся доме предложат выкуп за землю. Фото: Photoxpress

По госпрограмме до 2026 года планируется снести около 12 миллионов квадратных метров аварийной жилплощади, переселив 660 тысяч человек. Однако ежегодно еще около 2 миллионов "квадратов" в России признаются аварийными. При этом эксперты подчеркивают, что не следует путать возраст дома с его состоянием. Даже столетние здания бывают весьма крепкими. А 40-летняя многоэтажка с общим износом в 50% может быть названа аварийной, если у нее отваливается стена.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В Госдуме пояснили, кто заплатит за ремонт ветхого жилья

Компенсации для собственников жилья и для тех, кто живет по договору социального найма, при расселении аварийного здания - разные. Так, наниматели имеют право получить равнозначное по площади жилое помещение. Собственникам выплачивается стоимость прежней квартиры.

"Норма - лукавая, - считает председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. - Что будет с этим собственником, если ему предоставят выкупную цену, на которую ничего нельзя купить? Да, у него двухкомнатная квартира в аварийном доме. Но земельный участок не поставлен на кадастровый учет, значит, это собственность муниципалитета, в выкупную цену она не входит. А что, кроме земли, стоит?" Внесенным в ГД законопроектом предлагается обязать власти до принятия решения о расселении многоэтажки поставить на кадастровый учет землю, на которой она возведена. Собственники квартир тогда станут и собственниками участка, а компенсации за это могут быть значительно выше, чем за жилье в рассыпающемся здании.

Вводятся и дополнительные меры господдержки переселенцев-собственников - их смогут устанавливать региональные власти. Жильцам предоставят, например, субсидии на приобретение жилья и на возмещение процентов по ипотечным кредитам. В законопроекте оговорено, что подобная матпомощь будет положена тем переселенцам, у кого нет другого жилья, помимо сносимого.

Еще одна существующая проблема - риск, что дом признают аварийным по настоянию застройщика, которому приглянулся участок для возведения, например, торгового центра. "В законопроекте мы предлагаем установить целевое назначение участка, освобождаемого при сносе жилого дома, - говорит замминистра строительства и ЖКХ Татьяна Костарева. - На нем можно будет построить только объекты социальной направленности, жилье с участием средств бюджета или сделать общественное пространство".

Предполагается изменить и порядок капитального ремонта изношенных, но не признанных аварийными домов. Регионам разрешат создавать отдельную "очередь" на капремонт для таких зданий.

Из ветхих домов в 2019 году расселены 25 тысяч жильцов

Полная реконструкция, модернизация этих домов сейчас нередко оказывается чересчур дорогой. Применение самых современных материалов, с гарантией в 50 лет, тоже не имеет смысла, если понятно, что при любых раскладах дом не простоит дольше 20 лет. Нововведение - выделение домов с износом крыши, стен или фундамента более 70% и домов, где стоимость капремонта выше среднего, - в отдельную подпрограмму - позволило бы внедрить "индивидуальный подход" к их ремонту. Как пояснила "РГ" исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова, это позволило бы проводить в таких домах не комплексный капремонт, а самые первоочередные работы, которые позволят им в ближайшее время не "скатиться" в разряд аварийных. Но обновления самых "прохудившихся" систем можно будет дождаться гораздо быстрее, чем сейчас. "При этом никаких изменений в порядке уплаты взносов на капремонт законопроект не содержит и не создает предпосылок увеличения уровня взносов", - подчеркнули в Минстрое.

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