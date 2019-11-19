Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец"

На официальном YouTube-канале сервиса Netflix ультимативно разверзся финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" - opus magnum, судя по всему, великого режиссера и комиксоненавистника. Ролик, длящийся без малого три минуты, напичкан громкими цитатами из различных рецензий, смысл которых сводится к тому, что "Ирландец" - это прямо ого-го какой шедевр.

Кроме того, мы можем наблюдать ряд ключевых сцен, являющихся спойлерами для тех, кто не знаком с этой крайне значительной для американцев историей - историей до сих пор официально не раскрытого исчезновения влиятельнейшего в свое время политика Джимми Хоффы (Аль Пачино), крепко связанного с мафией (одно из другого, понятно, вытекает). В частности - с криминальным боссом Расселлом Буфалино (Джо Пеши) и киллером Фрэнком "Ирланцем" Шираном (Роберт Де Ниро). Кровавая деятельность последнего в трейлере также отражена.

На то, чтобы собрать такой легендарный актерский состав, Netflix и Скорсезе потратили немало ресурсов и нервов. Затем их всех еще и омолодили, причем по несколько раз - эпическая сага охватывает промежуток в десятки лет, начиная со Второй мировой. И нет совершенно никаких сомнений в том, что все было не зря.

Узреть и убедиться можно будет с 27 ноября - когда "Ирландец" станет доступен в библиотеке Netflix.