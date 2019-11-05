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Мартин Скорсезе подробно объяснил, за что не любит кинокомиксы

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    05.11.2019, 17:13
Текст:   Козьма Лоханкин

Мартин Скорсезе, чей долгожданный "Ирландец" выходит на Netflix 27 ноября, очень кстати пробрался в информационную повестку последних пары недель. Слова мэтра о том, что он не считает фильмы по комиксам кино, вызвали широчайший резонанс, и у Мартина сразу появились как убеждённые сторонники, так и не менее горячие оппоненты.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Умело не давая огоньку холивара затухнуть, мастер время от времени подливает свежего топлива. Недавно он признался, что отказался от работы над фильмом "Джокер" не в последнюю очередь из-за того, что его главный герой появился как раз в комикс-вселенной. Теперь он решил расставить все точки над "i", написав открытое письмо своим критикам, опубликованное в NY Times.

Текст Скорсезе так и озаглавлен: "Я сказал, что марвеловские фильмы - не кино. Позвольте мне объясниться".

Для начала режиссёр поспешил заверить, что не хотел никого обижать и не собирался принижать чьи-то заслуги. Он отдаёт должное профессионализму людей, которые занимаются масштабными франшизами, но ничего не поделаешь: Скорсезе эти фильмы просто не интересны. Возможно, он просто для них слишком стар, и, родись он позже, вполне мог бы их смотреть с удовольствием. Но его представление о том, что такое кино, уже сформировалось, и оно так же далеко от марвеловской продукции, "как Земля от системы Альфа Центавра".

Кино - это форма искусства, а не просто развлекательный аттракцион, уверен Скорсезе. Поэтому для него лучшая кинофраншиза - это фильмография Альфреда Хичкока, который "сам по себе был франшизой". Кто-то может сказать, что картины Хичкока похожи друг на друга - и в известном смысле будет прав, однако "фильмы современных франшиз похожи друг на друга совсем по-другому". Потому что в них нет того, что для Скорсезе является определяющим в кино как в виде искусства: "Откровения, тайны, эмоционального нерва", хотя другие элементы киноискусства он там порою наблюдает.

Фото: kinopoisk.ru
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Скорсезе подчёркивает, что не может просто пройти мимо этого явления из-за того, что оно поглощает и вытесняет всё остальное, что ставит авторское кино на грань исчезновения. В качестве примера Скорсезе приводит самого себя, ведь он был вынужден обратиться к Netflix - только там согласились сделать "Ирландца" таким, каким его хочет видеть режиссёр. За что он бесконечно благодарен этому сервису, хотя и хотел бы большего числа показов фильма в кинотеатрах.

За последние 20 лет киноиндустрия претерпела серьёзные изменения, мрачно подытоживает Скорсезе. И суть их в том, что автор как самостоятельная единица окончательно стал лишним в системе, потому что индивидуальность - это всегда фактор риска. Поэтому крупные компании и штампуют свои франшизы, отвечая спросу массовой аудитории, который сами же и сформировали.

"Для человека, который мечтает или начинает снимать фильмы, нынешняя ситуация исключительно враждебна и неблагоприятна", - написал Мартин, добавив, что от одной этой мысли ему становится худо.

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