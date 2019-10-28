Режиссер Флэнеган ответил на критику Marvel Скорсезе его же словами

Американский режиссёр Майк Флэнеган присоединился к "холивару" по поводу того, являются ли фильмы по комиксам киноискусством, начатым Мартином Скорсезе.

Напомним, классик мирового кинематографа недавно заявил, что не считает кинокомиксы чем-то серьёзным. И вскоре был поддержан не менее маститым соратником - Фрэнсисом Фордом Копполой. И вдобавок - Ренатой Литвиновой.

Оппонентов, разумеется, тоже объявилось немало, среди которых самый активный - Джеймс Ганн, режиссёр "Стражей Галактики", которым скоро предстоит стать трилогией, и грядущего перезапуска "Отряда самоубийц". А глава Disney Боб Айгер договорился до того, что "Чёрная пантера" ничем не хуже лент Скорсезе и Копполы.

К защитникам супергеройского кино присоединился Майк Флэнеган, автор нескольких удачных хорроров, двух экранизаций Стивена Кинга и сериала "Призраки дома на холме".

Майк решил соригинальничать и ответил Мартину его же словами.

"Смотрите, фильмы они как… Сам Мартин Скорсезе как-то сказал: "Фильм - это наши мечты". Мне кажется, нельзя посмотреть на фильмы Marvel, на супергеройские фильмы - добро против зла, эти эпичные истории - и сказать, что эта мечта лучше или реальнее, чем вот эта", - приводит "КиноПоиск" слова Флэнегана.

Он добавил, что кино создаётся для того, "чтобы дать людям возможность пережить что-то вместе, с персонажами, к которым они могли бы привязаться".

"И фильмы Marvel для меня, бесспорно, это и делают" - подытожил он, признавшись, что плакал при просмотре фильма "Мстители: Финал".

Ранее мы писали, что Флэнеган ведёт переговоры с Кингом о начале работы над очередной картиной по его книгам.