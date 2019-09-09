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Вышел финальный русский трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния"

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    09.09.2019, 11:06
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ WBRussia Фото: youtube.com/ WBRussia
Фото: youtube.com/ WBRussia

На YouTube-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер хоррора "Доктор Сон", продолжения истории Дэнни Торранса. События картины разворачиваются через сорок лет после ужаса отеля "Оверлук" в "Сиянии".

Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Оно" и "Оно 2" сыграет в фильме о стрельбе в школе

"Несмотря на то, что Дэн все еще глубоко травмирован пережитым в детстве в "Оверлуке", в душе он пытается создать некое подобие спокойствия. Но эта хрупкая видимость равновесия разбивается вдребезги при встрече с Аброй, храбрым подростком с удивительно сильным сверхъестественным даром под названием "сияние", - излагает сюжет синопсис фильма.

Абра, догадавшись, что у Дэна есть такие же способности, обращается к нему за помощью, рассказав про группу энергетических упырей, во главе с Роуз-в-Шляпе, питающихся "сиянием" детей - "в попытках достичь бессмертия".

Режиссер и сценарист - Майк Флэнеган.

В ролях: Юэн МакГрегор, Ребекка Фергюсон, сыгравшая Розу-в-Шляпе, дебютантка Кайли Каррен (Абра), Карл Ламбли, Зан МакКларнон, Эмили Элин Линд, Брюс Гринвуд, Джоселин Донахью, Алекс Эссоу, Клифф Кертис.

Российский прокат - с 7 ноября.

Ранее сообщалось, что "Оно 2" по другой книге все того же Кинга вышло в лидеры российского проката.

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