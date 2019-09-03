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Клоунада

Рецензии
    03.09.2019, 19:45
Текст:   Дмитрий Сосновский
Когда-то сценарием новой экранизации "Оно" занимался назначенный было режиссёром проекта Кэри Фукунага, постановщик не нуждающегося в лишних рекомендациях первого сезона "Настоящего детектива" и автор в хорошем смысле дикого "Маньяка", но как-то не срослось. В режиссёрском кресле его заменил аргентинец Андрес Мускетти, а сценаристом стал Гари Доберман, известный трилогией про куклу Аннабель (третью ленту он ещё и снял, дебютировав в режиссуре) и "Проклятием монахини". Даже беглого сопоставления портфолио двух сценаристов достаточно, чтобы кисло цыкнуть зубом и пожалеть о том, что мы никогда не узнаем, какое "Оно" получилось бы у Фукунаги.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Между тем продюсерам жаловаться и сокрушаться точно не довелось: снятый по тексту Добермана первый фильм получился сверхуспешным, побив жанровые рекорды и став абсолютной сенсацией 2017 года. Формула триумфа оказалась проста: хватит поверхностного пересказа части книги с упором на колоритные страшилки и изобилием отступлений в сторону проверенных и беззаветно любимых Гари клише. Всё остальное сделают умелая режиссура, выверенный звук, идеальный грим, богатая (в основном) графика - и актёры, конечно. И никакой Фукунага тут не нужен.

Фото: kinopoisk.ru
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Есть, однако, основания полагать, что продолжение кассового хита ждут лавры поскромнее и среди фанатов первой картины окажется немало разочарованных. А о тех, кто два года назад не вопил от восторга, и говорить не приходится.

Мощный литературный базис, пусть и с большими потерями, но всё же отражённый в картине 2017-го, обеспечил ей относительно серьёзный содержательный уровень, что выгодно выделило "Оно" на фоне океана пустых ужастиков. Сильно упрощённый, порой до неприличия прямолинейный и неуклюже перескакивающий через сложные места на самодельных костылях сюжет сохранил важный мотив, центральный для романа Стивена Кинга: тяготы взросления со всеми вытекающими неприятностями и заложенными на всю жизнь комплексами, неврозами и фобиями.

Коммерчески, безусловно, оправданное решение распилить "Оно" на две части, сопровождалось сомнительным с точки зрения изложения решением распихать по двум фильмам куски рваного повествования Кинга в соответствии с хронологией. Соответственно, первая часть дилогии, по идее, полностью посвящена подростковым проблемам, а вторая - их психическому наследию. С учётом того, что "Оно 2" без флэшбэков обойтись всё равно не могло, возник неизбежный структурный дисбаланс, которого легко можно было избежать. Но не избежали, тем самым сведя всю проблематику к однообразным переживаниям зрелыми героями собственных травм и чувства вины, а также к пресловутому героическому преодолению застарелых страхов.

Фото: kinopoisk.ru
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В результате "Клуб неудачников", воссоединившийся спустя 27 лет для предотвращения реванша гнусной инопланетной твари и повторяя фактически тот же самый сюжетный путь, эмоционально оказывается напрочь разобщённым, а сложности в отношениях действующих лиц, львиную долю времени мучительно рефлексирующих поодиночке, остаются на уровне смутных намёков. Взаимодействие сводится к бесконечному обоюдному подтруниванию и публичным заунывным жалобам, а единственный более-менее осязаемый конфликт выражен в бледном наброске любовного треугольника.

Кое-какие достоинства всё-таки перекочевали сюда из 2017-го: неоспоримое умение Андреса Мускетти ставить эффектные сцены никуда не пропало, дьявольски обаятельный выродок Пеннивайз в исполнении Билла Скарсгорда всё так же дьявольски обаятелен, а атмосфера одноэтажной Америки конца восьмидесятых (куда в фильме перенеслось детство героев, по книге проходившее в конце пятидесятых) снова выдержана со вкусом. Плюс к уже знакомым юным звёздам (благополучно омоложенным при помощи современных технологий) присоединилась мощная команда старших товарищей, включая Джессику Честейн, поднаторевшего в болезненном кривлянии у М. Найта Шьямалана Джеймса МакЭвоя и Ксавье Долана - во второстепенной, но органичной (ну, вы понимаете) роли. И - милейшее камео Стивена Кинга, разумеется. Ему-то фильм наверняка понравится. Ведь это не "Сияние" Кубрика.

Вместе с тем добавился ещё один жирнейший минус - с привычной уже стороны. Обладатель специфического, но неудержимого, как расстройство желудка, чувства юмора Доберман (помните искромётные шутейки острослова Ричи про "твою мамку"? Хо-хо, готовьтесь к новой порции!) щедро унавозил сиквел элементами комедии - причём не только в диалогах (в них, увы, тоже).

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
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Юморит "Оно 2" обильно и громко (от "кишечных" аналогий впредь воздержимся), да только в основном невпопад. То во время нападения резинового чудика (на второстепенных монстрах опять заметно сэкономили) ни с того ни с сего заиграет сентиментальная регги-баллада Angel Шэгги, то борцы со злом вдруг начнут вести себя как персонажи аляповатого ситкома (только закадровый смех добавить осталось), то одержимая бесом бабка начнёт голой выплясывать… Смешно же! Нет? Ну, по крайней мере, явно предполагается, что смешно. И на третьем часу всё это начинает смахивать даже не на чёрную комедию, а на незамысловатую пародию типа какого-нибудь "Очень страшного кино".

В конце концов изнурённый этим изрядно затянутым (почти три часа!) балаганом зритель с облегчением поприветствует даже уморительно наивную развязку в духе подросткового фэнтези. Самые пугливые (и смешливые), конечно, могут по совету Мускетти захватить на сеанс подгузники. Но целесообразнее запастись терпением.

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