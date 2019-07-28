"Оно 2" будет идти почти три часа

Режиссёр дилогии "Оно" Андрес Мускетти назвал хронометраж прокатной версии второй части - 2 часа 45 минут.

Как сообщает издание Digital Spy, Мускетти отметил, что пока никто из зрителей на продолжительность не жаловался, а изначально лента вообще шла четыре часа.

"На том этапе, когда ты работаешь над сценарием и сочиняешь историю, фильм сильно отличается от конечного результата. Когда картина окончательно смонтирована и оказывается, что ее продолжительность - четыре часа, становится понятно, что некоторые события легко можно убрать, а суть останется неизменной. Ты не можешь показать четырехчасовой фильм, потому что люди почувствуют себя неуютно - вне зависимости от того, что они видят", - рассказал режиссер.

Продюсер фильма Барбара Мускетти пообещала, что также выйдет режиссерская версия "Оно", в которой фанаты увидят некоторые вырезанные сцены.

События картины, получившей в США рейтинг R, развернутся через 27 лет после первой встречи ребят из "Клуба неудачников" с Пеннивайзом (Билл Скарсгорд). Мирное существование героев нарушает телефонный звонок, заставляющий их вновь собраться вместе и выступить на битву с воплощением собственных страхов.

Роли в фильме исполнили Джеймс МакЭвой ("Сплит"), Джессика Честейн ("Люди Икс: Темный Феникс"), Финн Вулфард ("Очень странные дела"), София Лиллис ("Нэнси Дрю и потайная лестница"), Билл Хейдер ("Барри"), Ксавье Долан ("Том на ферме", "Это всего лишь конец света") и другие.

Российская премьера "Оно 2" состоится 5 сентября.

Роман Стивена Кинга "Оно" (1986), номинированный на премию "Локус" и "Всемирную премию фэнтези", неоднократно попадал в престижные рейтинги лучших романов столетия и тысячелетия.

Первая экранизация вышла в 1990 году.