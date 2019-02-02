Фильм по продолжению "Сияния" Стивена Кинга выйдет раньше обещанного

Экранизация романа "короля ужасов" Стивена Кинга "Доктор Сон", прямого продолжения "Сияния", переехала в графике Warner Bros. с ранее заявленного 24 января 2020 года на 8 ноября текущего. Об этом сообщил ScreenRant.

Съемки фильма были завершены в декабре 2018 года, и "Доктор Сон" уже несколько недель в стадии постпродакшн.

Поставил картину Майк Флэнеган, режиссер незаметно прошедшей недавней телеэкранизации другого романа Кинга - "Игры Джеральда". Он же переработал сценарий адаптации, которым изначально занимался Акива Голдсман (сценарист и продюсер "Темной башни"). При этом Голдсман выступил сопродюсером фильма.

"Доктор Сон" (Dr. Sleep) вышел в 2013 году и автоматически стал бестселлером. В центре истории - взрослый Дэнни Торренс, переживший кошмары отеля "Оверлук" и теперь помогающий пациентам хосписа "переходить на другую сторону". То есть готовит их к смерти, используя свое "сияние". Дэнни знакомится с девочкой Аброй, которая рассказывает ему о зловещей группе энергетических вампиров под названием Истинный Узел, охотящейся за "сияющими" детьми.

В ролях: Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей ("Хищник", "Книга Генри"), Юэн МакГрегор, Брюс Гринвуд ("Американская история преступлений"), Занн МаКларнон (индеец из "Фарго", "Мира Дикого Запада", "Сына", "Костяного томагавка"), Джоселин Донахью (C.S.I, "Смертельное оружие"), Катрин Паркер ("Призраки дома на холме", "Окулюс"), Роберт Лонгстрит ("Аквамен").

Плюс, сообщает издание, обозначена дата премьеры и другого перспективного проекта, новой экранизации страшной сказки Роальда Даля "Ведьмы" - от Роберта Земекиса. Фильм выйдет 16 октября этого года.