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Юэн Макгрегор сыграет нового противника Бэтмена

НОВОСТЬ02.11.2018, 19:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Отличный шотландский актер и режиссер Юэн Макгрегор вновь однозначно порадует поклонников - артисту будет поручено сыграть Черную Маску, главного злодея "женской" супергеройской ленты "Хищные птицы" (Birds of Prey) и оппонента Бэтмена. О чем пишет Газета.ru.

Премьера очередной экранной адаптации комикса DC от компании Warner Bros., в этот раз - спин-оффа "Отряда самоубийц", обещана на февраль 2020-го.

При этом ранее стало известно, что Черную Канарейку и Охотницу в ленте воплотят соответственно Джерни Смоллетт ("Доктор Хаус") и Мэри Элизабет Уинстэд, трагично сыгравшаяся / не сыгравшаяся, кстати, с Юэном в третьем сезоне "Фарго". А Марго Робби выйдет на бис в образе Харли Квинн. Выступив, кроме того, сопродюсером проекта.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссер - ранее ничем себя заметно не зарекомендовавшая Кэти Янь. Сценарий - плод Чака Диксона, съевшего собаку на кинокомиксах и работавшего еще на сериале начала нулевых "Хищные птицы", и Кристины Ходсон ("Бамблби", анонсированный "сольник" "Бэтгёрл").

Чёрная Маска, "в миру" - Роман Сионис, дебютировал в комиксе Batman #386 в 1985 году. Авторы персонажа - Даг Монч и Том Мандрейк, создавшие бедняге трагичную воистину историю: при родах его уронили, а когда Роман чуть подрос, на него напали бешеные еноты (нет, без шуток!). Разумеется, всё это наложило тревожный отпечаток.

Ранее Чёрная Маска появлялся на экране в "бэтменовской" анимации и видеоиграх.

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