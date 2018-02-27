Актера Юэна Макгрегора бросила актриса, ради которой он бросил жену

К умилению и гневу, в последнее время витавшим вокруг 46-летнего шотландского актера Юэна Макгрегора, теперь плюсуется еще и некоторая доля ехидства злопыхателей.

Напомним суть. В конце прошлого месяца стало известно, что Юэн подал на развод со своей 51-летней женой Ив Мавракис - после 22 лет брака. В качестве причин были нейтрально названы "непримиримые разногласия". Тогда как для прессы не была тайной истина - роман Макгрегора с партнершей по сериалу "Фарго", 32-летней Мэри Элизабет Уинстэд.

Теперь периодика уверяет, что роману актеров конец. Издание Mirror, в частности, пишет, что инициатором расставания стала Уинстед, не выдержав давления и общественного порицания.

По словам некого инсайдера, актрису совершенно вымотали обвинения в том, что она стала разлучницей, порушившей долгий и образцовый брак. Заверено, что она "ненавидела все это" и "была смущена нанесенным вредом".

При этом источники уже спешат оповестить, что на днях Юэна видели выходящим из дома Ив. Тут же осторожно уточняя, что радоваться факту, пожалуй, особого резона нет, и актер, скорее всего, "потерял их обеих" - супруги просто цивилизованно обсуждали раздел имущества.

"Карма настигла!" - верещат комментаторы.

Макгрегор родился в 1971 году. Лауреат "Золотого глобуса", двукратный лауреат BAFTA. Экранный дебют - сериал начала девяностых "Губная помада на твоем воротнике". Известен по лентам "Неглубокая могила", "Бархатная золотая жила", "Черный ястреб", "Молодой Адам", дилогии "На игле", "Звездным войнам".

С художницей-постановщией Ив Мавракис Макгрегор познакомился в 1995 году на съемках сериала "Королевский адвокат Кавана". В том же году они поженились.

У бывших супругов четыре дочери - две биологические и две приемные.