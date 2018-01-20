Актер Юэн Макгрегор разводится с женой после 22 лет брака

46-летний шотландский актер Юэн Макгрегор подал на развод со своей женой Ив Мавракис - после 22 лет брака. Об этом сообщил сегодня TMZ, ссылаясь на свои источники. В качестве причины названы "непримиримые разногласия".

В документах сказано, что актер настаивает на совместной опеке детей пары.

Кроме того, сообщается, что Макгрегор выразил готовность выплачивать Мавракис алименты. А так как брачный контракт супруги не заключали, имущество будет разделено поровну.

Сообщается, что фактически пара не живет вместе с 28 мая прошлого года.

Впервые информация, что у супругов разлад в отношениях, появилась в октябре - на волне слухов о том, что у Макгрегора роман с партнершей по сериалу "Фарго" Мэри-Элизабет Уинстэд.

Юэн Макгрегор родился в 1971 году. Актер театра, кино и телевидения, режиссер, лауреат "Золотого глобуса", двукратный лауреат BAFTA. Экранный дебют - сериал начала девяностых "Губная помада на твоем воротнике".

Известен по лентам "Неглубокая могила", "Бархатная золотая жила", "Черный ястреб", "Молодой Адам", дилогии "На игле", "Звездным войнам", сериалу "Фарго".

С художницей-постановщией Ив Мавракис Макгрегор познакомился в 1995 году на съемках сериала "Королевский адвокат Кавана". В том же году, 22 июля, они поженились.

У бывших супругов четыре дочери - две биологические, и две приемные.