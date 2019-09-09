"Оно 2" стало лидером российского проката

Фильм ужасов "Оно 2", продолжение экранизации Стивена Кинга, стал лидером российского проката, на старте заработав без малого 591 миллион рублей.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по отечественному бокс-офису, приведенные специализированным порталом kinobusiness.com.

Наш отзыв на картину - здесь.

Вторая строчка - драма Валерия Тодоровского "Одесса" - с Розановой, Цыгановым, Раппопорт и Ярмольником. Где последний выступил и продюсером.

"Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970-го. В гости к тестю с тещей прилетает из Москвы зять, журналист-международник Борис, и его восьмилетний сын. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда…", - это синопсис.

За премьерные выходные лента собрала 32,6 миллиона рублей.

Наша рецензия - здесь.

Третья - полнометражная анимационная картина совместного производства Канады, США и Каймановых островов "Королевские каникулы" - со Спун Доггом на оригинальной озвучке.

По ее сюжету "наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице". И теперь, чтобы вернуться домой, ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника.

Мультфильм заработал в России и странах СНГ за выходные 24,4 миллиона рублей.

Замыкают пятерку лидеров "Однажды… в Голливуде" Тарантино с 1 164 700 000 рублей по итогам пяти недель проката и лидер прошлой недели, комедийный хоррор "Я иду искать" с 108 миллионами за две недели.

Наше обзоры - здесь и здесь соответственно.