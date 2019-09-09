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"Оно 2" стало лидером российского проката

Новости
    09.09.2019, 10:38
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ WBRussia Фото: youtube.com/ WBRussia
Фото: youtube.com/ WBRussia

Фильм ужасов "Оно 2", продолжение экранизации Стивена Кинга, стал лидером российского проката, на старте заработав без малого 591 миллион рублей.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по отечественному бокс-офису, приведенные специализированным порталом kinobusiness.com.

Наш отзыв на картину - здесь.

Вторая строчка - драма Валерия Тодоровского "Одесса" - с Розановой, Цыгановым, Раппопорт и Ярмольником. Где последний выступил и продюсером.

Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Оно" и "Оно 2" сыграет в фильме о стрельбе в школе

"Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970-го. В гости к тестю с тещей прилетает из Москвы зять, журналист-международник Борис, и его восьмилетний сын. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда…", - это синопсис.

За премьерные выходные лента собрала 32,6 миллиона рублей.

Наша рецензия - здесь.

Третья - полнометражная анимационная картина совместного производства Канады, США и Каймановых островов "Королевские каникулы" - со Спун Доггом на оригинальной озвучке.

По ее сюжету "наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице". И теперь, чтобы вернуться домой, ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника.

Мультфильм заработал в России и странах СНГ за выходные 24,4 миллиона рублей.

Замыкают пятерку лидеров "Однажды… в Голливуде" Тарантино с 1 164 700 000 рублей по итогам пяти недель проката и лидер прошлой недели, комедийный хоррор "Я иду искать" с 108 миллионами за две недели.

Наше обзоры - здесь и здесь соответственно.

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