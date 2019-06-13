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Вышел первый трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния" Кинга

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    13.06.2019, 21:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Влёт узнаваемая поклонниками "кинематографа ужасов" надпись redrum (англ. murder - "убийство" - наоборот) и прочие концентрированные отсылки к фильму Кубрика пасмурно встречают нас в первом трейлере "Доктора Сна", прямого продолжения орденоносного "Сияния".

В основе - одноименный роман-сиквел "Сияния". Чью экранизацию Кубриком, как мы знаем, "король" проклял, последними словами обругав.

Фото: youtube.com
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Поставил "Доктора" Майк Флэнеган (недавняя телеэкранизация другого романа Кинга - "Игра Джеральда"). Он же - сценарист.

В ролях: Юэн МакГрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей ("Хищник", "Книга Генри"), Брюс Гринвуд ("Американская история преступлений"), Занн МаКларнон (индеец из "Фарго", "Мира Дикого Запада", "Сына" и "Костяного томагавка"), Джоселин Донахью (C.S.I, "Смертельное оружие"), Катрин Паркер ("Призраки дома на холме", "Окулюс") и Роберт Лонгстрит ("Аквамен").

В центре истории - взрослый Дэнни Торренс (МакГрегор), сорок лет назад едва переживший кошмары "Оверлука" и теперь помогающий пациентам хосписа "переходить на другую сторону". Другими словами, готовя их к смерти, используя свое "сияние".

Далее Дэнни знакомится с девочкой Аброй, "храбрым подростком и мощным экстрасенсом", которая рассказывает ему о зловещей группе энергетических вампиров Истинный Узел (The True Knot), охотящейся за "сияющими" детьми, которых и без того очень мало.

Российская премьера - 7 ноября.

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